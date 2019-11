Derby des Landes : L'US Tyrosse sous pression, l'US Dax minimise

US Tyrosse / US Dax, coup d'envoi à 15h30 ce dimanche.

Au début de la saison, quand les poules et le calendrier avaient été annoncés, tout le monde avait réagi de la même manière. C'est le retour du derby landais Tyrosse / Dax après 13 ans d'abstinence forcée. Mais au début de la saison, on ne s'imaginait pas que ce derby serait vécu de manière si différente dans l'une ou l'autre ville. Que ce soit d'un point de vue sportif ou sur l'émotion, les deux équipes n'abordent pas l’événement de la même manière.

Silence radio sur le derby à Dax

Pour parler de ce derby avec les Dacquois, on aurait aimé poser des questions à Florian Argel, Beñat Auzqui ou Fred Tauzin. Ces joueurs et l'entraîneur dacquois ont aussi bien porté le maillot tyrossais que le dacquois au cours de leur carrière. Rien de mieux que des enfants du pays pour évoquer l'émotion d'un rendez vous tant attendu. Mais Dax a dit non, nous n'avons pas eu le droit de leur parler.

Le club a décidé de protéger ceux qui avaient des choses à raconter et a choisi d'envoyer en conférence de presse Arnaud Aletti, le troisième ligne en provenance d'Aubenas, pas franchement prolixe sur un derby landais qu'il n'a jamais connu. En off, le club thermaliste nous a expliqué que Dax voulait éviter la petite phrase qui aurait mis le feu au poudre. Mais une fois le micro ouvert, plus question d'assumer cette position.

"Non, je ne crois pas qu'on vous ai dit qu'on ne voulait pas de déclaration qui mettent le feu", a démenti le président dacquois Benoit August, pas au courant que nous avions passé des coups de téléphone pour tenter de comprendre pourquoi l'US Dax nous avait opposé ce refus face à nos demandes d'interview. "On voulait juste que les joueurs soient tranquilles cette semaine", concède Benoit August. "Cela reste des matchs spéciaux, comme quand on va jouer à Anglet ou Saint-Jean de Luz".

Nous, on pensait que cette rencontre avait quand même une autre saveur, et une autre histoire, qu'un match contre les voisins basques. C'est à se demander si cette posture ne traduirait pas une certaine crainte chez les dirigeants thermalistes. "Non ! Il n'y a pas de crainte", tranche dans un rire Benoit August.

Interview de Benoit August, président de l'US Dax. Copier

"Peut-être qu'ils ont un peu peur"

Ambiance bien différente au stade de la Fougère de Saint-Vincent de Tyrosse. Le président, Christian Laclau, discutait avec d'autres dirigeants à l'entrée des vestiaires et serrait les mains de chaque joueur qui arrivaient à l'entrainement ce jeudi. Tout sourire et un peu chambreur, le président nous a demandé avec qui on voulait parler. "Paul Dubert ? Oui, c'est le seul à avoir joué le derby il y a 13 ans, je vais vous le chercher." Le capitaine, survêtement de l'équipe de France sur les épaules, est arrivé pour partager ses souvenirs.

"Le derby, on a été élevé avec ça à Tyrosse", raconte avec passion le capitaine qui réfléchit encore quant à sa fin de carrière. Peut-être à la fin de la saison, peut-être une saison de plus. Et quand on lui explique qu'on a l'impression que les Dacquois ne mettent pas autant de passion que les Tyrossais dans ce derby, il ne comprend pas. Pour lui, ces rencontres sont l'essence du rugby landais : "C'est peut-être parce qu'ils ont un peu peur qu'ils disent que ce n'est pas important. Mais nous, on l'assume complètement, c'est le match de l'année". La voilà, la petite phrase que les Dacquois se refusaient à prononcer. Mais que seraient les derby sans ces petites phrases, sans cette passion. Peut-être qu'on en parlerait plus. Peut-être que les supporters ne se déplaceraient plus.

Interview de Paul Dubert, capitaine de l'US Tyrosse. Il n'est pas dans la composition diffusée par le club. Copier

Protège dent ou maillot de bain ?

Pour qui s'imaginait que ce derby se réglerait sur la pelouse du stade de la Fougère à coup de grandes envolée, qu'à l'aile la vie est belle, oubliez ! Le ciel en a décidé autrement cette semaine. De la pluie + de la pluie + de la pluie = ballon détrempé et appuis incertains. Et à Tyrosse, contrairement à quasi toutes les autres communes landaises, il a été choisi de maintenir le match. "Il faudrait peut-être se poser la question pourquoi les autres annulent", s'étonne l’entraîneur tyrossais François Gelez, "parce qu'il me semble que le rugby est un sport d'hiver. Effectivement on ne demande pas les mêmes contenus stratégiques. On va essayer de s'y adapter."

Ce qui est sûr, c'est que le terrain sera détrempé. Jouable ? L'arbitre en décidera en dernière instance dans les minutes qui précéderont la rencontre. En tout cas, jeudi soir, la pelouse était encore praticable. D'où la question un peu provoc posée à François Gelez. Faut prévoir quoi dimanche ? Le protège dent ou le maillot de bain ? François Gelez rigole et répond : " Bien sûr que la notion de derby, elle est importante. Malgré tout, je pense que le rugby n'est plus le même. Je suis persuadé que les acteurs auront l'intelligence de ne pas dépasser les bornes".

Interview de François gelez, entraîneur de l'US Tyrosse. Copier

La question maillot de bain ou protège dent, on l'a aussi posé à l'US Dax, à Emmanuel Maignien. L’entraîneur des avants thermalistes, un peu étonné que le match soit maintenu, y répond avec humour : "Il faut prendre un duvet de canard, ça va être la mare aux canards. Donc nous, on se prépare à jouer un match dans la gadoue. On s'est entraîné toute la semaine pour cela et on espère avoir un bon contenu et rester sur la dynamique qui est la notre en ce moment". Effectivement, jeudi, on a vu les Dacquois sortir d'un entraînement bien boueux. Et comme la boue à Dax, ça soigne, on se dit ...

Interview d'Emannuel Maignien, entraîneur de l'US Dax. Copier

Un enjeu sportif opposé entre les deux équipes

Derrière la météo, derrière l'émotion du derby, il y a un enjeu sportif bien distinct entre les deux équipes. Tyrosse, dixième sur 12 est à trois points du premier relégable. Après avoir déjà perdu deux matchs à domicile, les joueurs de Semisens sont pour le moment dans une course au maintien. Cette rencontre contre Dax, en plus d'être un derby, est donc déjà charnière. Après un bon point de bonus défensif pris à Niort la semaine passée, une victoire ferait basculer les Tyrossais du bon côté. Une défaite, ce serait la crise. Mais le capitaine Paul Dubert tempère : "C'est gagner Dax qui prend le devant. On ne regarde pas le classement un jour de derby !".

A Dax, si l'équipe veut encore croire aux deux premières places, objectif affiché pour tenter de jouer la remontée en PRO D2, il faudrait faire comme son concurrent direct Cognac. Gagner à Tyrosse. Car Dax, qui a relevé son niveau de jeu ces dernières semaines, a tout de même déjà pris du retard en terme de point . Sept points de retard sur le deuxième : Cognac Saint Jean. Les Charentais qui justement, se rendront à Maurice Boyau lors de la prochaine journée.

US Tyrosse / US Dax, coup d'envoi à 15h30, en direct sur France Bleu Gascogne.