Derby de rugby USAP-Béziers "J'espère que ça n'ira pas trop loin dans l'engagement"

Perpignan-Béziers, le derby de pro D2 de rugby qui devait se jouer il y a 10 jours a été décalé en raison de plusieurs cas de Covid dans l'équipe de Perpignan. Le match de se joue ce samedi soir au stade Aimé Giral de Perpignan.

David Aucagne, l’entraîneur de l'ASBH

Perpignan actuellement troisième du championnat, qui reste sur six victoires consécutives, c'est une équipe en très grande forme que vous allez affronter ce samedi soir ?

Oui, c'est sûr que ça ne va pas être simple et on va faire le maximum pour faire un bon match et montrer un beau spectacle. C'est un gros challenge qui nous attend vraiment, c'est avec beaucoup de ferveur et d'envie qu'on va arriver à Perpignan.

USAP-Béziers, ça résonne toujours comme une très jolie affiche d'autrefois, est-ce que le derby a regagné ses lettres de noblesse ?

Oui, oui, bien sûr. Après, c'est dans un contexte un peu particulier. C'est vrai que ça perd un peu de sa saveur. Mais ça reste un derby. Ça reste un match engagé. J'espère que ça n'ira pas trop loin dans l'agressivité. Mais en tout cas, c'est toujours un très bon match parce que c'est deux équipes qui respectent beaucoup avec en général de bonnes formations. J'espère qu'on offrira un beau spectacle à tout le monde. C'est important en ce moment dans le contexte actuel.

Un match à huis clos, comme toutes les compétitions sportives en ce moment. Est ce qu'on prépare les joueurs différemment quand on sait qu'on va jouer dans un stade vide?

Un petit peu, oui, c'est vrai que ça fait déjà quelque temps que ça nous arrive, donc on essaye de préparer nos joueurs à ça, parce que c'est un environnement dans lequel on n'a pas l'habitude d'évoluer. C'est vrai qu'on joue souvent quand même pour nos supporters et pour pour le public, et c'est un manque important. Donc, on essaye vraiment de sensibiliser nos joueurs là dessus. Chaque parole résonne énormément dans un stade vide et c'est vrai que on essaye de mettre de l'énergie de l'intérieur par nos joueurs sur le terrain avec beaucoup de paroles pour essayer de prendre le dessus sur l'adversaire. C 'est assez compliqué de jouer dans un stade vide. C'est vrai sans ferveur, la motivation doit venir de l'intérieur et c'est pas toujours évident.

Et en l'absence du public, est ce qu'on peut dire finalement que c'est un match en terrain neutre, qu'il y a plus de match à domicile ou de match à l'extérieur?

Ah oui, complètement, cette notion de match à domicile ou à l'extérieur en ce moment est vraiment annulée. Du coup, c'est sûr qu'on voit des équipes qui gagnent un peu plus à l'extérieur C'est vrai que le 16 ème homme nous manque à tous

USAP Béziers c'est donc ce samedi soir à 21 heures au stade Aimé-Giral à Perpignan.

