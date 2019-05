Top 14 | Castres-Toulon : "On est plus fort que l’an passé" promet Christophe Urios

Pour la dernière journée de Top 14, le Castres Olympique reçoit Toulon demain au stade Pierre-Fabre. Victoire impérative pour ne pas se faire peur et valider son billet pour les barrages. Et aussi pour dire au revoir à quelques Castrais qui jouent peut-être leur dernière rencontre à domicile.

Ce samedi se déroule au stade Pierre-Fabre à 16h15 la rencontre Castres Olympique-RC Toulon comptant pour la dernière journée de la phase régulière du Top 14. Un match important pour le CO qui doit l'emporter pour valider sa qualification pour un barrage. En cas de défaite, le club tarnais pourrait tout simplement se faire éjecter du top 6. En cas de victoire bonifiée, les Castrais peuvent espérer un barrage à la maison.

La der pour Caballero et plusieurs Castrais

Cette rencontre Castres-Toulon est aussi décisive car elle pourrait être (en cas de défaite) le dernier match de Christophe Urios à Pierre-Fabre avant son départ vers Bordeaux-Bègles cet été. Pareil pour ses adjoints Fred Charrier et Joe El Abd (qui ira à Oyonnax). Plusieurs joueurs Castrais vont également disputer leur possible dernier match à Pierre-Fabre. Le futur retraité Yannick Caballero (troisième ligne du Castres olympique, enfant du pays qui a fait quasiment toute sa carrière au club, hormis un crochet par Montauban) ou encore David Smith. Blessés ou hors groupe, Scott Spedding, Thibault Lassalle, Yohan Le Bourhis ou encore Yohan Domenech vont aussi dire au revoir au public tarnais. Sauf, évidemment, s'il y a barrage à domicile.

Christophe Urios : "Si tu as peur, tu ne mets pas le maillot"

Alors, pour l’entraîneur du CO, ce match c'est sûr, sera plein d'émotion. Mais pas question de se laisser déconcentrer. D'autant que le CO - champion en titre- est encore meilleur que l'an passé pour Christophe Urios. "Faut qu’on gagne le match et si on gagne le match, on sera dans nos objectifs. Il y aura _beaucoup d’émotion_, mais ce ne sera pas la priorité. Il faut gagner. Et on est prêt. Je crois même qu’on est plus fort que l’an passé. Que nous avons plus d’atouts que ce que nous avions l’année dernière."

Robert Ebersohn, le joueur sud-africain du CO, sait que ce match est capital et qu'une victoire est nécessaire. Elle permettrait de valider les objectifs de la saison entière mais aussi de dire au-revoir de la meilleure manière à Yannick Caballero. "Il n’y a pas de pression particulière mais de l’émotion parce que des joueurs vont jouer leur dernier match. Et nous sommes fiers de jouer avec ces joueurs qui vont terminer leur carrière à Castres."

Christophe Urios est questionné sur le fait d'avoir déjà perdu cinq fois à la maison. Réponse : "Si on n'a peur parce qu'on joue un match à la maison qui peut nous qualifier, autant rester chez soi. Celui qui a peur, il sort de la salle. C'est une connerie sans nom. On joue chez nous. Devant nos familles, devant nos supporters. Si tu as peur, tu ne mets pas le maillot."

Les compos

📋 COMPOSITION D'ÉQUIPE ⚡



Découvrez les 23 joueurs qui affronteront le @RCTofficiel pour la dernière journée de Top 14, demain à 16h15 ! Venez soutenir nos Olympiens dès 14h45 pour l'arrivée des joueurs à Pierre Fabre ! ✊



TOUS ENSEMBLE ! 🔵⚪ #CORCTpic.twitter.com/VdO1EttsTu — Castres Olympique (@CastresRugby) May 24, 2019