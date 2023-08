Dernière répétition pour le Stade Toulousain face au MHR

Comme à Colomiers la semaine dernière, 37 joueurs ont été convoqués pour participer à ce match amical face à Montpellier. Mais contrairement à la semaine passée, où l'on a vu deux équipes mixtes pour chaque mi-temps, une ossature a l'air de se dessiner pour ce rendez-vous à Béziers.

Searle à l'ouverture, Lebel à l'arrière

Ce jeudi soir, on va revoir l'ouvreur anglais Billy Searle. Il formera la charnière avec Paul Graou. Ce qui laisse pour le moment Baptiste Germain sur le banc. Arthur Retière et Lucas Tauzin débuteront sur les ailes pendant que Paul Costes et Pierre-Louis Barassi formeront la paire de centres. Devant, les absences de Neti, Cramont et Ainu'u profitent à Reilhes, Boubila et Owen Franks.

Quatre jokers Coupe du Monde seront donc titulaires : Franks, Faasalele, Elstadt et Searle.

Les joueurs à l'infirmerie

Comme à Colomiers, plusieurs joueurs ne pourront pas participer à ce match face au MHR. Guillaume Cramont, Dimitri Delibes, Geoerge Tilsley, David Ainu'u, Rodrigue Neti et Emmanuel Meafou ne sont pas aptes.