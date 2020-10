Des cas de coronavirus chez les rugbymen berjalliens, pas de déplacement à Nice

Le club de rugby berjallien est à son tour touché par le coronavirus. Ce jeudi 22 octobre, sur son site internet, le CSBJ le fait savoir que plusieurs joueurs souffrent de la Covid-19. "Certains joueurs présentaient des symptômes et ont les a donc fait tester. Au moins sept sont positifs et on attend les résultats pour d'autres", confie en cette fin d'après-midi, le président Henri-Guillaume Gueydan. Il précise par ailleurs que ce vendredi l'ensemble de l'effectif sera testé.

Le match de dimanche à Nice annulé, le 3e en six rencontres

"Les joueurs concernés ont été placés en isolement. Leur état de santé ne suscite pas d’inquiétude", indique le club sur son site internet. L'entraînement de ce vendredi n'aura pas lieu, tout comme le déplacement de ce dimanche, à Nice, comptant pour la 6e journée de Nationale.

Depuis le début de la saison, c'est donc le troisième matches sur six qui est reporté. Les deux fois précédentes c'était en raison de cas dans l'effectif de Massy (week-end du 17 octobre) et après les intempéries à Albi (match prévu le 20 septembre).