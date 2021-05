Des écrans géants à Perpignan pour la demi-finale de l'USAP ?

Seulement 1.000 spectateurs seront autorisés à assister à la demi-finale de PRO D2 de l'USAP, le dimanche 30 mai à Aimé-Giral. C'est bien évidemment très loin de pouvoir satisfaire la demande. Sur ces 1.000 places, la Ligue Nationale de Rugby doit d'abord satisfaire ses partenaires intéressés, il y aura aussi un quota à réserver à l'équipe adverse et l'USAP devra faire avec les places restantes. Ses partenaires seront sûrement privilégiés même si, au club, on réfléchit à une solution pour pouvoir récompenser quelques abonnés.

Comment sera-t-il possible alors de vivre cette demi-finale et donc ensuite peut-être la finale le week-end suivant ? Invité de Lundi, c'est rugby sur France Bleu Roussillon, Louis Aliot a expliqué que la Mairie de Perpignan avait demandé l'autorisation de pouvoir installer "trois à cinq écrans géants sur plusieurs places de la ville".

La demi-finale est prévue le dimanche 30 mai à 15 h 30 ou 18 h 30, pour Louis Aliot, il faut faire un geste fort pour les supporters : "Comme en 2018, les supporters seront là, on ne pourra pas empêcher les gens de sortir de chez eux. Mais, une fois qu'ils seront dans la rue et qu'ils voudront voir le match, on va leur mettre à disposition entre trois et cinq écrans géants sur plusieurs places de la ville pour permettre d'éparpiller les supporters et de tenter de garder les jauges et de respecter la distanciation sociale. Mais, il faut permettre au plus grand nombre de supporters de suivre l'USAP. On est en train de monter l'opération et on espère qu'on trouvera auprès des pouvoirs publics une oreille attentive."