Pour un fan de rugby, partir en Afrique du Sud, c'est comme aller au Brésil pour un fan de football. Titouan a 15 ans, il est troisième ligne à Aubenas : "Je ne réalise pas encore, c’est un projet énorme qui se monte petit à petit. _L’Afrique du Sud, c’est un pays emblématique_, c’est quelque chose d’exceptionnel."

Killyan sera lui aussi du voyage. Le talonneur Albenassiens dit avoir "toujours rêvé de découvrir une nouvelle nation du rugby. C’est une chance, car tout le monde ne peut pas se l’offrir."

Un voyage au cœur du rugby sud-africain, Fabien Dorey l'a déjà vécu. Il a entraîné quelques années les équipes jeunes d'Aubenas. Il reste très marqué : "10 ans après je m’en souviens encore. On avait pu faire des safaris, rencontrer des équipes locales. Nous étions allés dans un township, un quartier pauvre aussi."

Le 17 juin prochain, direction l'Afrique du Sud, à 9000 km d'Aubenas. 21 jeunes et six membres du club seront du voyage. Un voyage qui ne sera pas seulement sportif affirme Brian Liebenberg, l'ancien international du Stade français.

"On ne va pas y aller juste en touriste. On va aller en Afrique du Sud et dans des quartiers défavorisés. Il y a un côté caritatif dans ce projet." Brian Liebenberg