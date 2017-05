Des joueurs du Stade Rochelais entraînent des jeunes sur l'Ile de Ré

A près de deux semaines de leur 1/2 finale à Marseille, quelques joueurs du Stade Rochelais ont entrainé des jeunes joueurs de 8 à 12 ans à la Flotte-en-Ré

La journée s'annonçait pourtant orageuse et pluvieuse ... mais visiblement les dieux du ciel et du rugby étaient avec les jeunes licenciés du "Sporting Club Rhétais" mercredi. Pas une goutte de pluie pour cet entraînement prévu de longue date avec quelques joueurs professionnels du Stade Rochelais, et même quelques rayons de soleil ... Plus de 50 jeunes attendaient depuis longtemps cette séance avec les pros, et le club maritime a joué le jeu avec pas mal de stars pour cette séance au complexe de Bel Air. Brock James, Zack Holmes, Alexis Balès, Damien Lagrange, Charles Bouldoire, Dany Priso, Jules le Bail ou encore Zéno Kieft. Des joueurs venus également avec leur entraîneur des lignes arrières Xavier Garbajosa. Un peu après 14 heures, et quelques petits tours d'échauffement, des ateliers se mettent en place ... et l'humour est déjà là ... " Vous avez froid ? " lance Xavier Garbajosa, "Non ... " répondent en cœur les jeunes rétais. " Alors retirez vos mains de vos poches ! " réplique Xavier avec un sourire.

Zéno Kieft et Jules Le Bail en atelier avec des jeunes rétais © Radio France - Gérald Paris

Chacun prend son rôle à cœur. Le 2ème ligne Damien Lagrange s'investit pleinement dans son atelier placage et défense 2 contre 1 ... Les jeunes se livrent à fond également, conscience que ce moment est privilégié. Wyvinn a 11 ans, il a encore du mal à y croire. *_"_ *Je pensais que c'était une blague quand on nous a dit que des joueurs du Stade Rochelais viendraient nous voir ... c'est cool."

Damien Lagrange aux côté de jeunes rétais © Radio France - Gérald Paris

Pour le 1/2 de mêlée Alexis Balès, ces entraînements avec les jeunes c'est une bonne chose, comme un passage de relais, une transmission d'expérience qu'il faisait déjà à Agen. Une bonne bouffée d'air en tout cas avant de se remettre à fond dans la préparation de la 1/2 finale à Marseille. Ce sera le Vendredi 26 Mai au vélodrome, soit face à Toulon, soit face à Castres. Ces deux équipes se retrouvent en match de barrage le vendredi 19 Mai.

Dany Priso avec de jeunes rétais © Radio France - Gérald Paris