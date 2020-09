Des joueurs lyonnais positifs au Covid, le match LOU-UBB est reporté au lundi 5 octobre 2020

Des joueurs du LOU ont été testés positifs au Covid-19 ce qui oblige la Ligue nationale de rugby à reporter le match entre Lyon et l'Union-Bordeaux-Bègles qui était prévue ce samedi 3 octobre.

Le match LOU-UBB est reporté à lundi 5 octobre à cause de cas de Covid détectés dans l'effectif lyonnais.

Le Covid-19 a encore frappé : le match Lyon-UBB, prévu ce samedi 3 octobre est reporté à lundi 5 octobre, à 20h45. Plusieurs joueurs de Lyon se sont révélés positifs au Covid-19 et ont été placés en isolement. Pour rappel, selon le protocole établi par la Ligue nationale de rugby, trois cas positifs sur sept jours entraînent automatiquement le report d'un match. Ce qui est justement le cas pour le club lyonnais.

Il faut dire que sa préparation avait déjà été perturbée par plusieurs cas de Covid qui avaient contraint l'effectif à repasser en phase 2, c'est-à-dire à s'entraîner par petits groupes, et à annuler son stage en Haute-Loire. Résultat : une défaite pour commencer face au Racing 92 sur une pelouse de Gerland où il était pourtant invaincu depuis plus d'un an. Le coup de gueule du manager Pierre Mignoni reste sans effet puisque la semaine suivante le LOU, privé de 15 joueurs, résiste avant d'exploser face à Toulon dans le dernier quart d'heure pour s'incliner 36-14.

Deux dynamiques opposées

Bilan des Lyonnais : un petit point après 2 journées. Ce n'est pas vraiment ce qui était prévu. Lyon espère donc lancer sa saison lundi prochain face à l'UBB car un nouveau revers domestique serait malvenu surtout face à un adversaire direct à la qualification et avant d'aller défier la Section Paloise. Pendant que l'UBB ferraillait sur la scène européenne, le LOU a eu 15 jours pour travailler, pour se resserrer aussi à l'occasion d'un stage de cohésion et pour remettre sur pied quelques uns de ses blessés qui pourraient faire leur retour lundi.

Attention donc au réveil d'une équipe qui était le dauphin de l'Union avant l'arrêt du Top 14 et qui restait sur deux demi-finales en 2018 et 2019. Une équipe qui va vouloir montrer qu'elle aura encore un rôle à jouer cette saison dans le championnat. Et cela commencera donc par la réception de l'UBB, ce lundi 5 octobre à 20h45.