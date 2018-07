Guéret, France

Les vacances sont presque terminées pour les rugbymen guérétois de Fédérale 3. L'entraînement reprend le 1er août, le championnat de Fédérale 3 a lieu le 9 septembre, avec 9 nouvelles recrues et une toute nouvelle poule puisque 10 des 11 adversaires de Guéret sont des nouveaux.

Les nouveaux visages

L'équipe réserve s'entraînera désormais avec la première, histoire de faire jouer la concurrence.

Onze juniors pourraient intégrer l'effectif seniors. Si sept joueurs partent, dont l'emblématique Julien Lemoine (il part à la retraite), neuf recrues ont dors et déjà donné leur accord : trois joueurs de Dun le Palestel formés à Guéret, un retour, celui de Richard qui évoluait à Limoges. Deux buteurs arrivent également, Delfour de Isle et Correia de Figeac. Signalons encore le fidjien Turagaïtoga qui joue en France depuis 10 ans. Un beau bébé de 1m95 et 125 kilos !

Le nouveau calendrier

Fini l'Auvergne ou le Lot, les adversaires cette année sont beaucoup plus proches. Mis à part Riom, tous les autres adversaires de Guéret sont des nouveaux, notamment Montluçon, avec un derby qui n'avait plus lieu depuis 30 ans ! Ce sera le 7 octobre 2018 à Cher-du-Prat. Le RCGC pourrait, pourquoi pas ? en profiter pour fêter les 110 ans du club !