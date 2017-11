Des retours à l'USAP pour le match contre Grenoble

L'infirmerie se vide un peu du côté de l'USAP. Quelques joueurs majeurs reviennent dans l'effectif pour la réception du leader grenoblois.

Ca va un petit peu mieux dans l'effectif de l'USAP. L'infirmerie avait pris pour habitude de se remplir progressivement depuis un mois, cette fois ce sont des joueurs qui la quittent.

Ainsi, pour la réception de Grenoble (ce dimanche à 14h15), l'USAP pourra de nouveau compter sur Gert Muller en pilier droit, il était absent depuis un mois. Enzo Forletta (pilier gauche), laissé au repos après 41 matchs d'affilée, postule également bien sûr. Le jeune Nicolas Lemaire a pris un coup ce week-end mais devrait être ok pour le match à Aimé-Giral.

En deuxième ligne, l'USAP est bien sûr privée de Romain Millo-Chluski jusqu'à la fin de saison. Face à Grenoble, Shahn Eru peut jouer après avoir manqué les deux derniers matchs. Le colosse Berend Botha, économisé pour Angoulême, sera là. Yohan Vivalda revient également de sa longue période d'absence et peut postuler pour une place dans l'effectif.

Acébès de retour, Bousquet out

En troisième ligne, Alan Brazo a joué 50 minutes à Angoulême et semble en forme après deux mois d'absence. Genesis Mamea Lemalu après avoir soufflé ce week-end endossera certainement son numero 8 dimanche. Karl Chateau aussi a été exempté du voyage en Charente. Alasdair Strokosch, Christophe André, Mike Faleafa sont évidemment ok et doncpour la première fois depuis un moment, le staff aura du choix pour sa composition en troisième ligne.

A la charnière, Tom Ecochard était du voyage à Angoulême mais n'est pas rentré en jeu. Jacques-Louis Potgieter, à l'ouverture était blessé à un orteil et peut rejouer. En 9 et en 10, le staff bénéficie de tous ses joueurs.

Concernant les trois-quarts, Mathieu Acébès est aussi de retour. Lifeimi Mafi peut aussi jouer après avoir fait le déplacement à Angoulême mais sans être sur la feuille de match.L'USAP reste privée de Julien Farnoux (retour début décembre), de Sione Piukala (retour pour Narbonne dans le meilleur des cas) mais également de Jonathan Bousquet touché aux adducteurs et qui ne pourra rejouer qu'à Vannes.

Du monde est donc de retour à l'USAP et le staff est aussi logiquement revenu d'Angoulême avec pas mal d'enseignements. Des jeunes joueurs ont indiscutablement marqué des points sur ce match et peuvent logiquement prétendre à des places .