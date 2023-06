Des retours au Stade Toulousain pour la finale du Top 14 ?

Le Stade Toulousain est arrivé à Paris ce jeudi après-midi, à deux jours de la finale de Top 14 face à La Rochelle. Ugo Mola et ses troupes fouleront la pelouse du Stade de France ce vendredi en début d'après-midi pour la traditionnelle mise en place de veille de match.

Mallia et Barassi sur le banc ?

Le staff toulousain a pu ménager ses cadres dès l'heure de jeu le weekend dernier à Saint-Sébastien lors de la demie face au Racing 92 et devrait donc repartir avec les mêmes pour débuter cette finale. En revanche, Lucas Tauzin et Tim Nanai-Williams pourraient laisser leur place sur le banc. Juan Cruz Mallia et Pierre-Louis Barassi étant aptes à jouer. L'Argentin a subi une commotion lors de la dernière journée de la saison régulière face à Brive, alors que l'ancien Lyonnais n'a plus joué depuis la demi-finale face au Leinster. Les deux hommes ont fait une semaine d'entraînement normale et devraient rentrer dans les 23 pour ce dernier (et le plus important) rendez-vous de la saison.

Un match qui sera marqué également par la dernière de Charlie Faumuina. Le champion du monde All Black tirera sa révérence après cette dernière danse sous le maillot rouge et noir.

Le Stade Toulousain affronte La Rochelle ce samedi à 21 heures, match à vivre en intégralité sur l'antenne de France Bleu Occitanie.