Des rugbymen bretons s'offrent leur coupe du monde au Japon

C'est un projet qui a longuement mûri. Au travers de leur association "Japan Project", treize joueurs du ROC Bruzois ont organisés un voyage au Japon lors de la Coupe du monde de Rugby. "Chacun a apporté sa pierre à l'édifice de ce projet" explique le président de l'association Laurent Le bas. "On avait envie de vivre une fois dans sa vie une Coupe du monde et pour beaucoup de découvrir le Japon."

Depuis l'automne 2017, chacun verse 70€ par mois pour obtenir une partie des 2650€ nécessaires au financement du voyage. Les reste de la somme a été réunie par des sponsors.

Représenter la Bretagne

Le Breton doit se voir partout dans le monde - Laurent Le Bas

"Notre drapeau breton nous suit partout dans les rues de Tokyo." explique Laurent Le Bas, le Breton doit se voir partout dans le monde". Pour l'occasion l'équipe s'est également confectionné des tenues complètes avec le logo de l'association, le Gwenn ha Du et des fleurs de cerisier en hommage au pays du soleil levant.

Pas de Crunch mais un grand défi

Au programme du voyage pour la bande de copains figurait le match de l'Équipe de France face à l'Angleterre. Le Crunch a finalement été annulé à cause du typhon Hagibis qui frappe l'archipel. "C'est beaucoup de déception concède Laurent Le Bas mais on se console en visitant Tokyo qui est une ville extraordinaire".

Si on perd les deux premières mi-temps, en tant que bretons on ne perdra pas la troisième - Laurent Le Bas

Les joueurs du ROC Bruzois ne sont pas totalement sevrés de rugby professionnel puisqu'ils ont pu assister à Japon - Écosse ce dimanche. Surtout, ce lundi, ils vont affronter une équipe japonaise à Yokohama pour un match amicale : "on ne connait pas leur niveau, c'est ce qui va faire tout le charme de la rencontre précise Laurent Le Bas. "Si on peut les battre c'est tout aussi bien mais on vient surtout pour vivre quelque chose de spéciale avec nos valeurs. Et puis si on perd les deux premières mi-temps, en tant que bretons on ne perdra pas la troisième".