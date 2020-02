Des supporters du RCT dénoncent les nouveaux horaires des matchs de Top 14

Canal + et la LNR ont dévoilé les nouveaux horaires des matchs de Top 14 de rugby pour la saison 2020-2021 : il y aura notamment deux matchs en "prime-time" le vendredi à 20h45 et le dimanche à 21h. De nouveaux horaires qui mettent en colère certains supporters du RCT et commerçants de Toulon.

Toulon, France

Grande nouveauté la saison prochaine (2020-2021) pour la retransmission des matchs du championnat de Top 14 de rugby : Canal +, ayant perdu une partie des droits TV de la Ligue 1, retransmettra deux matchs en "prime-time" : le vendredi à 20h45 et le dimanche à 21h. L’annonce a été faite la semaine dernière par la chaîne cryptée et la Ligue nationale de rugby. De nouveaux horaires qui ne plaisent pas à tout le monde.

"On va vider les stades !"

À Toulon, le club de supporters du RCT "Les Fils de Besagne" dénonce ces nouveaux horaires. Julien Perpère, président de l'association, craint que cette nouvelle programmation TV "vide les stades de rugby. Canal et la LNR pénalisent les amoureux du rugby et les familles. Il sera difficile d’aller au match à 20h45 le vendredi quand on sort tard du travail ou à 21h le dimanche quand il y a le boulot ou l'école le lendemain matin. C'est un coup dur porté aux supporters. Je ne comprends pas pourquoi la Ligue nationale de rugby se réjouit de cette nouveauté. Le rugby est juste le bouche-trou de Canal +, une variable d'ajustement pour compenser la non-diffusion de la Ligue 1 de football en prime-time."

Pour "Les fils de Besagne", il sera également "impossible de faire des déplacements à l'extérieur. Il faudra poser une journée le vendredi ou le dimanche pour suivre notre équipe à l'extérieur. Et inversement, on ne verra plus les supporters adverses dans les tribunes du stade Mayol. Il faut tirer un trait là-dessus au profit de la télévision et de l'argent. On tue l'esprit du rugby."

Inquiétude des commerçants

Même inquiétude chez les commerçants situés autour du stade Mayol à Toulon. Certains expliquent que lorsque le Rugby Club Toulonnais joue exceptionnellement le dimanche soir, leur chiffre d’affaire baisse de 30%. "Moi j'attends le coup d'envoi et je ferme boutique ces soirs-là, raconte Laurent, patron du bar Le Voltigeur. C'est un vrai coup dur pour le commerce si ces horaires se généralisent : -30% de chiffre, c'est compliqué, je vais finir par envoyer la facture à la Ligue !"

Sollicité, Canal + n’a pour le moment pas donné suite à notre demande d’interview.