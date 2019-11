Des tribunes de l'Aviron Bayonnais au staff du club !

Depuis son plus jeune age Bapstiste Baratchart est un mordu de l'Aviron Bayonnais Rugby ! Aujourd'hui il vit un rêvé éveillé, il travaille officiellement pour le staff des ciels et blancs. Baptiste était l'invité de 100% club jeudi 21 novembre.

Bayonne, France

L’Aviron Bayonnais, une histoire de famille !

Depuis on plus jeune age Baptiste Baratchart aime partager les matchs de l'Aviron Bayonnais en Famille ! Mais Baptiste a aussi joué au Rugby, il a débuté ce sport à 6 ans à l'école de rugby de Bayonne. Il passe dans toutes les catégories jeunes jusqu’en reichels, ou il est champion de France, avec une « génération dorée » ou beaucoup de joueurs de l’équipe sont maintenant sur les terrains de TOP 14/PRO D2, et même en coupe du monde (Charles Ollivon) .

Baptiste s'implique très vite au sein du groupe de supporters « Les Gars de l’Aviron », mais aussi dans le groupement des penas bayonnaises, et met en place des animations au stade, et se dévoue pour la vie culturelle bayonnaise

2019, la Montée en TOP 14 !

Baptiste réalise son rêve, il intègre le staff de l'Aviron Bayonnais ! Il travaille dans le staffe administratif commercial du club .Depuis juillet il est donc en charge des relations avec les commerçants et les entreprises du territoire.

C’était une évidence pour moi d’accepter ce nouveau challenge, dans ma ville, dans mon club.

Baptiste est aussi chargé de projet avec le lancement d’un nouveau produit au sein de l’AB « le passeport partenaires » , c'est quelque chose d'important pour ancrer partenariats. C’est un passeport avec des encarts publicitaires des différents partenaires avec des offres et des réductions. Ce passeport distribué aux partenaires et à tous nos abonnés en début d’année

Ses impressions sur la saison en cours

Pour Baptiste, l'Aviron réalise un très bon début de saison où Yannick Bru le manager ainsi que tout le staff (prépa physique, analyste vidéo) confortent cette confiance acquise l’an dernier avec le titre de Champion de France.

Il y aura forcement des bas dans cette saison, mais le groupe est soudé et ira chercher la meilleure place possible dans le meilleur championnat de rugby du monde !