Dessie, le facteur de Londres complètement fou de l'USAP

Dans les travées d'Aimé-Giral, Dessie est connu. Il serre les mains, fait des bises, car à Perpignan, il s'est fait beaucoup d'amis grâce à l'USAP. Mais comment ce facteur londonien a-t-il pu devenir fan de l'USAP alors qu'il n'a jamais vécu en pays catalan ?

"En 2010, j'étais en vacances à Collioure et je me suis retrouvé devant un match de l'USAP au café Sola. Je ne devrais pas vous raconter ça, mais il y avait des femmes plutôt âgées qui étaient complètement folles : elles hurlaient, elle juraient après l'arbitre. J'ai adoré. Je n'avais jamais vu une telle passion pour du rugby. Je me suis dit, ça, c'est mon équipe ! C'est l'équipe à laquelle je veux appartenir."

Il faut dire que Dessie n'a pas le tempérament britannique face au rugby : "En Angleterre, le rugby est trop élitiste. Ce que j'aime en France, et encore plus à l'USAP, c'est que c'est populaire, ça créée une communauté et une passion." Avec l'USAP, il a été servi, et cette passion n'a pas diminué en douze ans, elle s'est même accentuée.

Sa joie d'être à un match de l'USAP est communicative

Sur sa page Facebook, le facteur de Londres, originaire de Galway en Irlande, poste régulièrement des photos de lui à Aimé-Giral où il se rend cinq ou six fois par an. Il multiplie les soutiens à l'équipe, il s'est même mis en scène dans une église de Londres en train de prier pour la victoire usapiste avant le déplacement à Castres.

Son sourire est permanent, sa joie d'être à un match de l'USAP est communicative. Récemment, à France Bleu Roussillon, nous avons eu droit à sa visite imprévue lors d'une émission le lundi soir où il voulait saluer Mathieu Acébès et Sacha Lotrian. Les deux joueurs de l'USAP ont été touchés par son histoire et flattés par l'amour qu'il pouvait porter aux joueurs catalans. Il faut dire que ce jour-là, Dessie a multiplié les déclarations d'amour au capitaine Sang et Or.

"Ce match peut être à Bayonne, à Mont-de-Marsan ou sur la lune, je voulais être là !"

Ce dimanche 12 juin, Dessie va effectuer le trajet jusqu'à Mont-de-Marsan : "J'étais désespéré de ne pas être au match contre Bordeaux. Si désespéré que j'ai anticipé en me disant que l'USAP jouerait l'access match à Bayonne alors j'ai réservé un vol pour Biarritz. Finalement, ça a été Mont-de-Marsan, alors j'ai réservé un autre vol pour Bordeaux. De toutes façons, je m'en fiche, ce match peut être à Bayonne, à Mont-de-Marsan ou sur la lune, je voulais être là !".

Dessie, 55 ans, va se construire d'autre souvenirs, ses "ousap, ousap" se mélangeront aux cris des autres 3.000 fans Catalans à Boniface. Dessie est déterminé : "On fait une saison absolument brillante, les joueurs peuvent être fiers d'eux. Si on gagne dimanche, on va gagner en stabilité et on sera encore plus forts en Top 14".