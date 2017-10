Deux nouveaux joueurs à l'UBB : Ben Volavola et Ed Fidow s'engagent comme jokers

L'UBB doit faire face à de nombreuses blessures et annonce ce mardi la signature de deux jokers : le Fidjien Ben Volavola et le Samoan Ed Fidow.

Laurent Marti, le président de l'Union Bordeaux-Bègles avait annoncé sa volonté de renforcer la ligne de trois quarts de l'Union après la grave blessure de Darly Domvo out jusqu'à la fin de la saison. Finalement, avec la blessure également très sérieuse du jeune centre Nathan Decron et alors qu'Apisa Naqalevu, Julien Rey, Romain Lonca et Blair Connor sont également touchés actuellement, ce sont deux joueurs qui vont débarquer en Gironde. Il s'agit aussi de compenser le départ de Jean-Pascal Barraque qui va repartir dans une douzaine de jours en équipe de France à 7 pour disputer le circuit mondial.

Ed Fidow

Âgé de 24 ans, le Samoan est un centre ou ailier. Il va arriver début novembre après avoir terminé le championnat NRC en Australie qu'il dispute avec le club de Brisbane. Il est international en rugby à 7.

Ben Volavola

Il est plus connu des spécialistes puisqu'on avait pu le voir avec l'équipe des Fidji lors de la coupe du monde 2015. Ouvreur ou arrière, il est âgé de 26 ans et compte 19 sélections. Après être passé par les Waratahs puis les Crusaders où il n'a pas été très utilisé, il est retourné en Australie sous le maillot des Melbourne Rebels. Il devait initialement rejoindre l'UBB en janvier mais son arrivée sera accélérée et il sera donc bordelais à l'issue des tests de novembre puisqu'il a été retenu par le sélectionneur fidjien.