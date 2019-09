Deux joueurs du SO Avignon XIII s'envolent pour la Nouvelle-Zélande

Les deux joueurs du SO Avignon XIII U19 Corentin Rey et François Dorce-Hantz sont sélectionnés en équipe de France junior pour une série de quatre matchs en Nouvelle-Zélande. Ils décollent avec un objectif en tête : être sélectionnés pour la Coupe du Monde 2021 en Angleterre.

Corentin Rey (arrière) et François Dorce-Hantz (pilier) sont deux joueurs juniors du SO Avignon XIII.

Avignon, France

Deux Vauclusiens au pays du ballon ovale, c'est un événement à ne pas manquer... Corentin Rey et François Dorce-Hantz, respectivement arrière et pilier dans l'équipe U19 du SO Avignon XIII, s'envolent ce lundi pour la Nouvelle-Zélande. Ils sont sélectionnés en équipe de France junior de rugby à XIII pour quatre matchs de haute volée. En vue, les sélections pour la Coupe du Monde 2021.

"Là-bas, on apprend aux joueurs à plaquer avant d'apprendre à jouer !" (François Dorce-Hantz, pilier du SO Avignon)

Les adversaires seront coriaces. Et le rythme, effréné. Les jeunes tricolores affronteront successivement les South Island U19, les Toa Samoa U19, les NZ Residents U19, et les Auckland U20, avec une rencontre tous les trois jours. "On ne connaît pas encore ces équipes de l'hémisphère sud, remarque Corentin Ray. Elles possèdent un style de jeu totalement différent des équipes européennes et notamment anglaises que l'on affronte régulièrement." François Dorce-Hantz continue. "Ils ont un style de jeu _beaucoup plus rude qu'ici_. Là-bas, on apprend aux joueurs à plaquer avant d'apprendre à jouer !"

L'enjeu n'est pas seulement de gagner. Il s'agit plutôt de se démarquer, en vue d'une possible qualification pour la Coupe du Monde de rugby à XIII prévue pour 2021. Un rêve de gosse pour ces deux Entraiguois de 18 ans, qui seront majeurs d'ici 2021. Ne reste plus qu'à transformer l'essai.