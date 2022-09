Deux matchs, deux défaites, l'USAP est déjà dans le dur

Aimé-Giral rêvait d'une fête pour les retrouvailles comme tout bon premier match de la saison à domicile. Pour ça, les fans ont mis les ingrédients nécessaires mais pas les joueurs sur le terrain. Dans une rencontre somme tout très ennuyante, l'USAP a complètement déjoué face à Brive qui est venu développer son (non) jeu avec succès.

Cette défaite est forcément très énervante pour les Catalans et ils ne l'ont pas caché dès la fin du match. Devant les micros, l'ouvreur Tristan Tedder peine à dissimuler son énervement : "On est déçu, tout simplement, je ne peux rien dire de plus, prochaine question s'il vous plaît". Tristan Tedder retient ses mots et ne désire pas non plus expliquer ce qui n'a pas fonctionné dans son équipe : "franchement, je ne sais pas".

L'USAP, même en passant complètement à côté de son match, a eu les possibilités et les occasions pour le remporter en étant menée toute la deuxième mi-temps 12 à 6 : "Tout n'est pas à jeter non plus, explique le deuxième ligne Tristan Labouteley, c'est surtout au niveau de la précision sur le dernier geste ou au niveau de la conquête qu'on a manqué de précision mais si on règle ça on aura réglé pas mal de choses."

Perpignan aurait sûrement fait pareil dans un même scenario sur notre terrain

Et puis il y a eu ce rythme ! D'une ennui mortel pour les spectateurs ! La rencontre d'Aimé-Giral s'est terminée 10 à 15 minutes plus tard que les autres matchs qui avaient commencé à la même heure. Des coups de sifflets sans cesse, des pauses pour des blessures et du temps de perdu sur chaque touche. Brive n'a pas brillé pas ses intentions mais a appliqué le jeu parfait pour s'imposer à l'extérieur, surtout dans un match de cette importance, l'arrière Thomas Laranjeira l'assume : "le jeu demandait ça, Perpignan aurait sûrement fait pareil dans un même scenario sur notre terrain".

Le manager usapiste Patrick Arlettaz sait très bien que ce piège tendu par les Brivistes a fonctionné à merveille et a coûté la victoire aux Catalans : "La partie s'est jouée à deux à l'heure, entrecoupée de partout, avec énormément de blessés brivistes. Félicitations à Brive, le coup était bien monté, on a été incapables d'avoir nos ballons en continuité pour pouvoir mettre notre rythme et essayer de décider du sort du match. Quand vous n'avez pas les ballons et que vous ne pesez pas sur le match, ce n'est pas vous qui décidez du sort."

Un début de saison déjà handicapant pour la suite

Mais si Brive a perturbé les intentions catalanes, l'USAP s'est aussi sabordée toute seule. La touche est aujourd'hui l'énorme point noir de cette équipe. Elle avait montré des faiblesses en match amical mais également à Pau et elle en a montré encore plus contre Brive. L'USAP n'a pas eu les ballons nécessaires dans ce secteur, pire elle en a perdu quatre, sur ses lancers, à proximité de la ligne corrézienne. Fatal !

La saison dernière, l'USAP avait gagné ce premier match à domicile contre Biarritz, cette fois-ci elle commence la saison par une deuxième défaite en deux matchs. Bien sûr, il en reste 24 à jouer et l'équipe catalane a largement les capacités de réagir pour lutter pour le maintien mais, entre les dix dernières minutes qui coûtent la victoire à Pau et ce non match contre Brive, ce sont des points précieux laissés en route et qui, comme la saison dernière, obligeront l'USAP à réaliser de grosses performances.