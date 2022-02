Deux nouveaux entraineurs au Rugby Club Nîmois la saison prochaine

Le RCN de Steeve Calligaro poursuit sa restructuration et sa montée en puissance, dans la perspective d'une montée en Nationale 2 l'an prochain. Le club annonce d'ailleurs ce samedi matin la nomination d'un nouveau staff à compter de juillet prochain. Guillaume Aguilar, 39 ans, sera le nouvel entraîneur principal du Rugby Club Nîmois, il signe un contrat de trois ans. Il est l'actuel manager de l’AS Mâcon. Il "aura comme feuille de route de donner une nouvelle dynamique à l’équipe Séniors dans l’objectif d’atteindre au plus vite la Nationale", indique le RCN dans un communiqué.

A ses côtés, un ancien nîmois fait son retour : Jean-Baptiste Poulon, qui sera en charge des lignes arrières. Jean-Baptiste Poulon a permis au club de remonter de la fédérale 3 à la fédérale 1.

Guillaume Aguilar : Entraîneur principal, entraîneur des avants

Depuis trois saisons, Guillaume Aguilar est le Manager de l’AS Mâcon. Un rôle que l’ancien capitaine (38 ans) du club Bourguignon avait endossé en 2019 à la suite de l’arrêt de sa carrière de joueur professionnel. En tant que joueur, c’est plus de 10 saisons en fédérale 1 avec les clubs de Chalon-sur-Saône et Mâcon. 247 matchs au plus haut niveau et un titre de champion de France de Fédérale 1 (2019).

Jean-Baptiste Poulon, entraîneur des arrières

Actuellement entraîneur des Juniors du club Les Angles, Jean-Baptiste Poulon (42 ans), c’est l’artisan de la remontée de Fédérale 3 à la Fédérale 1 du Rugby Club Nîmois (2013-2017). Ce passionné de ballon ovale, par ailleurs prof d’EPS (éducation physique et sportive) au lycée de Rodilhan, est un pur produit de la formation Nîmoise où il a évolué dans toutes les catégories jusqu’à l’équipe senior qui évoluait à l’époque dans l’Elite. Un passage à Béziers et le Top 16, puis à Aubenas et Valence en Fédérale 1, pour terminer sa carrière de joueur à Nîmes.