Trois Périgourdines en Irlande pour la Coupe du monde de rugby

L’équipe de France de rugby féminin dispute ce mercredi 9 août le premier match de la coupe du monde de rugby en Irlande. Trois Périgourdines font parties de l'effectif.

Trois ans après leur troisième place, les filles de l'équipe de France de rugby retrouvent la Coupe du monde. Ce jeudi soir en Irlande, elles vont disputer leur premier match de la compétition face au Japon. Le XV français a été dévoilé ce mercredi par la fédération de rugby. On y retrouve la Périgourdine Gaëlle Mignot, capitaine de cette équipe.

#FranceFéminines Voici la composition d'équipe pour le match face au Japon 🇯🇵 Tous avec nos Bleues pour débuter la Coupe du Monde👊 #WRWC2017pic.twitter.com/fwQJJ8jGUA — FF Rugby (@FFRugby) August 8, 2017

La talonneuse est originaire de Cubjac. Elle est passée par Trélissac et Neuvic et affiche aujourd'hui 64 sélections en équipe de France féminine. Pour cette nouvelle compétition, la tâche s'annonce ardue. Après le Japon, elles affronteront l'Australie et le pays hôte, l'Irlande. "De plus en plus de gens sont derrière nous et ils attendent des résultats, ce qui nous met une pression particulière. Pour nous le principal c'est de gagner tous les matches de la poule. Aujourd'hui il n'y a plus de petites équipes. Le niveau monte encore. La poule va être très disputée. A nous de bien figurer," confie celle que ses coéquipières surnomment "la truffe".

Elle a démarré au Bugue avec son frère, Carla Neisen est remplaçante pour ce premier match contre le Japon. A 21 ans, "Carlita" a commencé le reugby à l'âge de huit ans et depuis elle n'a jamais arrêté. Sélectionnée en équipe de France pour la première fois il y a trois ans, la trois-quart centre joue désormais à Blagnac.

Camille Grassineau vise une titularisation

Appelée en renfort pour remplacer une joueuse blessée, Camille Grassineau, originaire de Belvès, risque de passer moins de temps sur le terrain. L'ailière espère être titularisée durant la compétition. "Je fais ce qu'il faut pendant les entraînements même si je suis arrivée tard dans le groupe. Je dois aussi me remettre de mes blessures mais je me sens biens," assure la joueuse du Stade Français. En Périgord, elle sera sûrement suivie par son père et son frère, ses premiers fans.

Programme des matches de l'équipe de France de rugby féminin :