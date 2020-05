Deux poules de neuf équipes en Pro D2 : Albi et Massy seuls contre tous ?

Albi et Massy joueront-ils en Pro D2 la saison prochaine ? La question sera débattue ce mercredi lors d'une nouvelle réunion entre présidents de clubs, autour de Paul Goze.

Deux poules de neuf équipes ?

Albi et Massy, pensionnaires de Fédérale 1 et soutenus par la FFR, espèrent toujours grossir les rangs de Pro D2 l'an prochain. L'idée a été soumise par Bernard Laporte, président de la Fédération, à Paul Goze, président de la LNR au cours d'une réunion "qui s'est mal passée" ce weekend selon une source. Bernard Laporte étant favorable à l'idée de porter le nombre de clubs en Pro D2 de 16 à 18. Paul Goze voulant figer les championnats professionnels.

Albi défend des playoffs/playdowns

Pour Albi, qui tente de retrouver le monde professionnel depuis trois ans, l'idée est de régler le problème du calendrier : deux poules de neuf équipes, cela veut dire moins de matches à jouer mais un système de playoffs/playdowns à l'issue de la saison.

Le calendrier actuel étant surchargé, il est quasi impossible d'imaginer quatre dates supplémentaires avec les arrivées de Massy et d'Albi sans revoir le format du championnat. Le manque à gagner pour les autres clubs dû au partage plus important des droits tv serait compensé par la fédération.

François Rivière (USAP) : "C'est un cauchemar"

Du côté des clubs de Pro D2, le discours est tout autre. Les présidents sont vent debout contre cette idée de poules à neuf équipes. François Rivière, président de l'USAP se bat lui en ce moment pour voir son club rejoindre l'élite grâce à un Top 16 : "Le seul moyen de sortir le rugby français de l'ornière dans laquelle il est. On aurait un rugby plus populaire et infiniment plus équilibré pour le bas de tableau", selon lui.

Concernant ces poules en Pro D2, il balaye : "Je ne vois pas pourquoi la Pro D2 serait la sacrifiée absolue de toutes les décisions. C'est un cauchemar si demain on se retrouve avec deux poules de neuf. La Pro D2 perdrait de la visibilité. C'est impensable. J'insiste sur l'iniquité sportive dans laquelle on se trouverait. Il n'y aurait pas de descente du Top 14, des montées de Fédérale et nous il faudrait qu'on trouve des solutions ? C'est impossible."

Alain Carré : "J'y suis totalement opposé"

Même son de cloche chez Alain Carré, président de Colomiers qui était leader avant l'arrêt du championnat : "J'y suis totalement opposé. On sait ce que ce sont les playdowns. C'est une catastrophe, tu joues pour ne pas descendre. Tu vas avoir à la fin de la saison quatre clubs qui vont redescendre. Tu ne peux pas le faire. Par rapport à nos partenaires, on ne sait pas comment ça va se passer. D'habitude tu fais une énorme recette en recevant Perpignan par exemple, là s'ils ne sont pas dans ta poule tu ne les rencontres jamais. Il faut réfléchir mais absolument pas de deux poules de neuf. Il ne faut pas le faire. On avait réussi à avoir un championnat qui tenait la route, attrayant. Et on va changer ça pour mettre deux poules de neuf ? Il faut s'opposer à ça."

Les présidents de Pro D2 vont se réunir ce lundi pour s'accorder sur cette question d'un championnat à 18 et cette proposition de deux poules de neuf. Avant la réunion habituelle de mercredi qui scellera l'avenir d'Albi et de Massy. En Pro D2 ou en Fédérale 1 ?