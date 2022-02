Deux victoires et un nul : le bon bilan des rugbyman du CA Brive à domicile en février

Le mois de février était crucial pour le CA Brive, qui lutte encore pour son maintien en Top 14 cette saison. Après deux victoires, un match nul, et une équipe rodée et en rythme, on peut dire que le bilan est plus que satisfaisant.

Février rime-t-il avec sourire retrouvé ? En tout cas, on pourrait le penser lorsqu'on voit les larges marques d'affections entre rugbymans brivistes après la victoire contre Toulon ce week-end. "Comptablement, c'est très positif" soulignait le manager irlandais Jérémy Davidson après le match. "Ca nous donne une vraie bouffée d'air et de la confiance" plussoyait l'ouvreur Enzo Hervé.

10 points sur 15 possibles

En trois rencontres enchaînées à domicile, le CA Brive a pris 10 points. "L'objectif était d'en prendre 12" confesse Guillaume Galletier. "Si avant le bloc on nous avait dit ça, on aurait signé de suite" se satisfait Enzo Hervé. Pour l'ouvreur corrézien, il s'agit d'abord d'une récompense. "Les lundis et les mardis ont été durs" explique-t-il, "mais on s'est remis au travail à chaque fois. On se tait et on travaille." Force est de constater que ça a payé. Avant le déplacement à La Rochelle, Brive est dixième du classement de Top 14 avec 37 points, le même nombre que la Section Paloise. Le club est désormais à huit points de Perpignan, 13e, et à quatre de la huitième place occupée par le Stade Français.

Une capacité offensive retrouvée

Que ça soit contre Clermont, Montpellier et encore plus contre Toulon, ce qui marque chez ce CA Brive version février, c'est l'allant offensif retrouvé. Il faut bien dire retrouvé, car comme le dit l'ouvreur Enzo Hervé, "on a pas découvert cela en trois semaines. Ce sont des choses qu'on connaissaient. Il fallait juste de la confiance."

Pour l'expliquer, il y a aussi ce fait : le staff de Brive, Jérémy Davidson et Jean-Baptiste Péjoine en tête, ont utilisé sur les trois dernières rencontres les mêmes lignes arrières. "Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais c'est vrai que l'équipe type n'a pas beaucoup évolué ces derniers temps" souligne le centre Guillaume Galletier. Cela a sûrement dur apporter de la confiance, comme chez l'ancien montpellierain. "Je ne veux pas trop en parler, mais c'est vrai que personnellement, ça fait du bien d'enchaîner" souligne-t-il. Son association avec Setareki Tuicuvu, propulsé au centre cette année, est aussi une des grosses satisfactions. "C'est un mec hors-norme" souligne Guillaume Galletier, "il nous fait du bien, au centre, à l'arrière..." L'état d'esprit de ces lignes arrières, Joris Jurand en tête, est remarquable.

Confirmer à l'extérieur

Ces trois bonnes prestations seront à confirmer à l'extérieur, là ou le CA Brive n'a jamais gagné de la saison. La Rochelle se propose ce samedi. "Il nous reste quatre déplacements, dont un à Perpignan" souligne le coach Jérémy Davidson qui ne veut pas s'emballer. Le maintien n'est pas mathématiquement assuré. Il est cependant en bonne voie.