[VIDÉOS] Pro D2 : Biarritz régale face au leader et se relance avant le derby (51-14)

A une semaine du derby basque, le Biarritz Olympique revit, alors qu'il était au fond du seau il y a deux semaines. Cette fois-ci c'est Oyonnax, le leader de la Pro D2, qui a fait les frais du BO nouveau. Une victoire de prestige 51 à 14 à Aguiléra. Un festival de 80 minutes, emmenés par des frères Lucu en très grande forme (un essai chacun).

Une première mi-temps de rêve

Profitant d'un carton jaune en début de match donné à Oyonnax (7e), Biarritz a rapidement pris les large avec pas moins de quatre essais inscrits en un peu plus d'une demi-heure. Essais signés Jarrod Poï par deux fois, Adam Knight et Maxime Lucu. Seule une interception et une course de 70 mètres signée Teddy Stanaway a redonné des couleurs à l'USO. Thibault Tauleigne a un temps privé le BO du bonus offensif mais Yohann Artru en coin puis Ximun Lucu à la suite d'une interception et enfin un essai de pénalité consécutif à une mêlée enfoncée ont confirmé les cinq points pour le club basque.

Après avoir joué avec le feu, regardé vers le bas, les Basques peuvent à nouveau croire aux phases finales. Le BO pointe à quatre points de Mont-de-Marsan, premier qualifiable, même si cela semble très compliqué. De quoi ajouter du piment au derby, ce jeudi 4 mars à Jean Dauger, qui n'en avait déjà pas besoin.

"Garder cette dynamique"

"On fait une très grosse 1ère mi-temps, les avants ont fait un énorme boulot [...] En deuxième mi-temps on a voulu maintenir la pression et garder cette dynamique" explique Théo Dachary après la victoire de Biarritz @BOPBweb 51-14 contre Oyonnax #BOOYO#PROD2#FBSportpic.twitter.com/TPrTU7Thmx — Stéphane Garcia (@StephaneGrcia) March 30, 2019

"Un gros combat, et je suis content qu'on ait pris le dessus sur la dimension physique, ce qui nous a permis d'imposer notre jeu [...] La remise en question a fait du bien, elle nous a donné de la confiance"@clarkinmatt après la victoire du BO#Biarritz#ProD2#BOOYO#FBSportpic.twitter.com/OZF45FaBvE — Stéphane Garcia (@StephaneGrcia) March 30, 2019

"Chaque lundi, tout est remis à zéro. Cette semaine, encore plus.Sur ce genre de match c'est celui qui gérera le mieux la pression et le contexte qui s'en sortira", les mots de @clarkinmatt sur le derby contre Bayonne après la victoire de Biarritz @BOPBweb#BOOYO#ProD2#FBSportpic.twitter.com/lB5sXW9Y0P — Stéphane Garcia (@StephaneGrcia) March 30, 2019

La 26e journée