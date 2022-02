Didier Casadeï, entraîneur des avants du Racing 92 : "Jouer Brive, je sais que c'est un match difficile"

C'était le 6 novembre dernier au Stadium. Didier Casadeï se présentait la première fois devant la presse au Stadium avec une tenue ciel et blanc. Son équipe venait de perdre contre le CAB 12 à 10. "On savait ce qu'il fallait mettre comme intensité. Ce n'était pas satisfaisant. Quand tu perds les chocs, tu perds les matchs" réagissait à chaud "Casa". Avant la rencontre ce samedi dans sa nouvelle maison, la Paris La Défense Arena", il s'est livré sur ce duel qui aura, pour les deux équipes, une saveur particulière.

Didier Casadeï, vous devez déjà être content après la victoire du Racing sur Toulouse le week-end dernier (20-15) ?

Oui, on est très content du résultat et du contenu. On a été conquérant et on a réussi à rester organisé et discipliné. On aurait pu gagner plus nettement en étant opportuniste, mais c'est une belle victoire.

Ce match contre Brive vous permettrait d'enchaîner ?

Enchaîner, oui, on verra. Les matchs se suivent et se ressemblent pas. La semaine dernière, cinq internationaux n'étaient pas là. Ce week-end, on devra faire sans les internationaux écossais et géorgiens, donc comme beaucoup d'équipes, on se retrouve dans de l'adaptation. Mais, au classement, nous ne sommes pas à la place où on devrait être, donc on se doit de gagner.

L'adversaire, Brive, vous le connaissez bien, vous les avait entrainés. Vous regardez leurs performances ?

Bien sûr, je regarde plus attentivement que les autres équipes les matchs de Brive, avec notamment mes anciens joueurs qui sont passés entraîneurs désormais. J'étais d'ailleurs leur premier supporter lors de leur match contre Biarritz la semaine dernière. Donc, oui, je connais les joueurs, l'équipe et le contexte.

Ce sont des matchs particuliers à jouer ?

Bien sûr. Quand tu as joué longtemps comme joueur puis comme entraîneur, c'est forcément un match particulier. Maintenant, je commence à avoir un peu d'expérience. Aujourd'hui, j'entraîne au Racing et j'espère qu'on va pouvoir confirmer nos progrès et gagner ce match. L'an dernier, la rencontre n'était pas significative dans le sens où Brive s'était maintenu le week-end avant. Quand tu te maintiens, tu ne fais pas le match de ta vie après. Aujourd'hui, Brive est une très bonne équipe de Top 14. Je sais que c'est un match difficile, d'autant plus que le Top 14 est homogène. Tout le monde peut battre tout le monde. Donc il faudra tout faire pour gagner

Didier Casadeï avec le maillot d'entraîneur de Brive le dimanche 1er octobre 2017 © Maxppp - PHOTOPQR/LE MIDI LIBRE/Max BERULLIER

Au match aller, ils avaient été plus généreux que nous et ils avaient gagné. Le rugby appartient à celui qui le veut le plus, qui est le plus agressif, qui mord le plus dans les contacts, qui colle le plus au ballon, qui est opportuniste. Si on veut prendre notre revanche, il faudra être bien meilleur qu'au match aller.

"Gagner la Coupe d'Europe 25 ans après, ce serait un petit miracle, et ça serait cool"

Séquence nostalgie, il y a 25 ans, vous avez remporté la Coupe d'Europe avec Brive, aux côtés de l'autre entraîneur du Racing, Laurent Travers. Vous en avez parlé la semaine dernière ?

Bien sûr, cela a ravivé des souvenirs. Ce sont des moments que je souhaite à n'importe quel joueur. C'est un peu le match de notre vie aussi. On a fait aussi notre carrière d'entraîneur grâce à ce moment-là. Moi, personnellement, je suis aussi redevable à ce club (Brive) puisqu'il m'a mis le pied à l'étrier en tant qu'entraîneur. Donc, ce sont des moments qu'on se rappelle avec bonheur, même si cette année, on a pas pu le fêter.

Gagner la Coupe d'Europe en tant qu'entraîneur et joueur, ce serait un moment important pour vous ?

Bah, bien sûr. Quand tu attaques une compétition aussi prestigieuse que la Coupe d'Europe, c'est déjà un honneur de la jouer. Puis quand tu es dans un club qui a pour objectif de la jouer et d'essayer de la remporter, c'est clair que ça serait, peut-être pas un aboutissement pour moi, mais pas loin. Maintenant, le niveau est très élevé, tout le monde veut la gagner et ça ne sera pas facile. Mais gagner cette coupe 25 ans après, ce serait fabuleux, un moment historique, et un petit miracle. Ouais, ça serait cool.

Samedi, il n'y aura plus de jauge pour ce match. Il y aura beaucoup d'amis dans les tribunes ?

Je ne sais pas encore trop, mais il y aura beaucoup dans les tribunes, oui. Ca me fera plaisir de les voir. Déjà, quand j'étais descendu à Brive pour le match aller, j'avais été super bien accueilli par les supporters où, je crois, j'ai gardé une bonne image. Ca me fait plaisir de les revoir et je me réjouis de leurs bons résultats. Je dois beaucoup à Brive. J'ai ma famille qui est commerçante depuis toujours à Brive, donc on peut dire briviste un jour, briviste toujours.