Didier Guillaume candidat à la Ligue Nationale de Rugby

Didier Guillaume qui n'a jamais caché sa passion pour le rugby, pourrait bien jouer un rôle important au sein de la Ligue Nationale dans les prochaines semaines. Régulièrement cité par plusieurs médias ces derniers jours pour être le 4e candidat à la succession de Paul Goze le 23 mars prochain, l'ancien ministre de l'agriculture entend ne pas brûler les étapes. L'ex-sénateur et président du Conseil Départemental de la Drôme entre 2004 et 2015 a déposé ce vendredi matin sa candidature pour intégrer le comité directeur de la LNR. Sollicité par plusieurs clubs de Top 14 et de Pro D2, Didier Guillaume se dit prêt à travailler auprès des clubs professionnels mais il n'est pas question pour l'instant de briguer la présidence de la Ligue Nationale.

A ce jour, trois candidats se sont officiellement déclarés pour succéder à Paul Goze : Alain Tingaud, ancien président de Massy et d'Agen, vice-président de la LNR, Vincent Merling président de La Rochelle et membre de plusieurs commissions à la LNR et Jean-René Bouscatel président emblématique de Toulouse entre 1998 et 2017.