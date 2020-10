Didier Lacroix : "le Stade Toulousain est en danger si l'Etat ne réagit pas"

Didier Lacroix a plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme concernant la situation financière des clubs de rugby. Une situation inquiétante avec une jauge à 5.000 spectateurs, et encore plus avec une jauge à 1.000. Ce jeudi 8 octobre sur France Bleu Occitanie, le président du Stade Toulousain estime ainsi que "le Stade Toulousain est en danger si l'Etat ne réagit pas". Mais le dirigeant rouge et noir précise que "l'Etat a fait savoir qu'il avait préparé une réponse, mais dont on ne connaît pas les termes précis pour le sport professionnel".

Le champ d'action pourrait concerner le rugby mais aussi le tennis et les sports de salle, très dépendants des recettes de billetterie. "On ne sait pas quel sera le fonds alloué, mais _on sait d'ores et déjà qu'il y aura quelque chose_. Le détail nous permettra de savoir si c'est suffisant ou insuffisant". Selon Didier Lacroix, "avec des aides d'Etat, on ne sera pas en danger de mort, mais il faudra voir les incidences réelles".

Impossible de savoir pour l'instant s'il s'agira de baisses de charge ou d'apport financier de la part de l'Etat. Mais selon Didier Lacroix, l'aide était grandement espérée : "habituellement dans le monde du rugby, on essaie d'être le plus autonome possible, sans utilisation d'argent public. Mais on en a vraiment besoin".

Didier Lacroix a aussi défendu les jauges proportionnelles, adaptées aux tailles des stades. Ce qui permettrait aux clubs d'engranger un peu plus de recettes de billetterie, tout en maintenant une distanciation suffisante entre spectateurs.