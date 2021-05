Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, avant la finale de Champions Cup : "On reste pragmatique"

Le Stade Toulousain affronte La Rochelle ce samedi 22 mai à Twickenham, près de Londres et espère bien accrocher une cinquième étoile européenne à son maillot. Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, parti ce jeudi avec l'équipe, sous les acclamations des supporters, est l'invité exceptionnel de France Bleu Occitanie ce vendredi, depuis Londres, dans notre matinale spéciale "English Breakfast", à la veille de cette finale de Champions Cup de rugby. Interview.

France Bleu Occitanie : Vous avez gagné cette finale en 1996, cela doit être spécial ?

D.L : Oui bien sûr c'est spécial, d'autant que je suis avec d'autres comme Ugo Mola qui l'ont gagnée aussi. Mais on essaie de se concentrer sur le match de demain.

F.B.O : Accrocher une cinquième étoile cela doit être excitant ?

D.L : oui c'est indéniable, en plus avec ce maillot spécial créé avec Thomas Pesquet. Ce serait une belle histoire. Mais pour l'instant; on est très pragmatique. Très sincèrement on a une équipe très mature, de compétiteurs hors pair, déjà auréolée d'un titre de Top 14 il y deux ans. Ce sont des joueurs très ambitieux, qui ont un appétit de gagne. On a de façon indéniable une génération qui veut accrocher des titres, à nous de gagner.

F.B.O : Pour certains, comme Jérome Kaino, c'est la dernière occasion de gagner des titres....

D.L : Oui, et il sait combien tout va vite, il sait qu'il faut être efficace dès les premiers instants. On a besoin de joueurs comme ça pour les finales

F.B.O : La Rochelle en face, ce n'est pas un cadeau ?!

D.L : C'est vrai qu'on a un énorme respect pour cette équipe. Ils ont gravi les échelons les uns après les autres. Après la coupe d'Europe les finales paraissent toujours comme ça. On sait combien la tâche sera difficile avec deux équipes de très haut niveau, avec des joueurs compétiteurs des deux côtés.

F.B.O : Cette finale a-t-elle la même saveur après cette saison si particulière en temps de covid ? D.L : Elle est très particulière. Cette saison est longue, le public paraît loin...Même si on sait, et on a vu qu'il étaient derrière nous (ndlr : les joueurs et le staff ont été acclamés lors de leur départ)

FB : C'est frustrant de ne pas avoir son public ?

D.L : Oui. c'est frustrant de ne pas avoir son public, de ne pas emmener Julien Marchand ou Sofiane Guitoune. A cause des décisions sanitaires, on n'a pas pu amener ces joueurs. C'est frustrant, mais on essaie de rester focus sur le match, on se plaindra un peu plus tard.

F.B : Pourquoi avoir abandonné l'idée d'un écran géant à Ernest Wallon ?

D.L : C'est à cause de la crise sanitaire. Et comment peut-on se permettre de faire une fête populaire alors que l'on n'a pas eu la dérogation pour passer à 5.000 spectateurs (au lieu des 1000 autorisés). On n'a pas la possibilité de rassembler les spectateurs, place du Capitole mais on se donnera rendez-vous plus tard. On va essayer de se donner rendez-vous sur cette fin de saison. Il restera 4 ou 5 matchs de Top 14. Avec mes excuses les plus profondes pour les commerçants de la place St Pierre et du Capitole qui normalement se régalent de nous accueillir, mais malheureusement il faut avoir cette patience là. On aimerait tellement voir la place du Capitole inondée de monde mais ce n'est pas d'actualité.

F.B : Merci Didier Lacroix !

D.L : Merci aux Toulousains, à France Bleu. On ne peut se côtoyer mais on donnera tout le sur le terrain. !

