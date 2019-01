Didier Lacroix, président du Stade Toulousain : "Pas plus facile d'aller au Racing qu'au Leinster"

Toulouse, France

Didier Lacroix avait le sourire après cette victoire étriquée contre Bath (20-17). Toulouse termine deuxième de sa poule et jouera le Racing. Duel entre les deux clubs français rescapés en quart.

Didier Lacroix : "Satisfait et fier mais pas étonné"

Le président du Stade Toulousain s'est dit "satisfait et fier de cette équipe. Pas étonné. On a une génération de jeunes joueurs. Certains nous pensaient un peu moins armés. Pour l'instant ça tient et dans les deux compétitions. C'est humble, ça joue proprement avec de l'enthousiasme."

Didier Lacroix a fait le bilan de ces six journées européennes : "On n'avait que des champions d'Europe autour de nous et on se retrouve avec un quart de finale à jouer au Racing. On savait qu'on était qualifiés dès la veille, ça trouble un peu la préparation on ne peut pas le nier. Mais les joueurs n'ont pas calculé. Certaines personnes nous montrent du doigt en disant qu'on a calculé. On n'a rien calculé du tout. On est tombé sur une équipe de Bath qui était très performante en seconde mi-temps alors que nous on a marqué le pas. On ne peut pas se permettre de calculer dans ce sport. Si on avait calculé, on n'aurait pas gagné cinq matches dans la compétition. Le panache d'une Coupe d'Europe c'est une compétition internationale. On va aller deux fois au Racing avec le Top 14 en peu de temps, les joueurs se connaissent très bien. Sur une surface différente, je ne pense pas que ce soit plus facile d'aller au Racing qu'au Leinster ou aux Saracens."

Toulouse, avant une petite coupure, recevra Grenoble dimanche prochain en championnat. Sans les internationaux partis dès dimanche soir en sélection : "Avant ce match au Racing, on a une période en championnat qui va être difficile sans les internationaux qui partent pour le tournoi des 6 nations. On va voir comment le groupe réagit, pour l'instant il réagit très bien quand on bouge l'effectif."