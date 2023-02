Dimitri Delibes prolonge jusqu'en 2026 "C'est mon petit cocon ici, je suis très attaché à Toulouse"

Prolonger jusqu'en 2026, c'était une suite logique pour toi ?

ⓘ Publicité

C'est mon petit cocon ici, j'ai la famille, les amis, le club, donc je suis très attaché. Il y avait une certaine logique à respecter, peut-être s'imposer un petit peu plus ici à Toulouse, et de gagner des choses aussi. Et dans un second temps, on verra. Mais je suis très attaché à Toulouse, donc oui, ça me tenait à cœur de rester ici.

Tu as profité de la période de doublons la saison dernière pour faire ta place, c'est une belle opportunité pour les jeunes ?

Beaucoup le voient de mauvais œil, cette période de doublon, au début on a on a pas mal galéré mais au final c'est plus formateur qu'autre chose. Donc maintenant, à nous de prendre nos responsabilités, on connaît bien cette période donc c'est à nous d'assumer et de tenir là-bas.

Tu es un trois quart polyvalent - à l'aile ou au centre - tu préfères avoir quel numéro dans le dos toi ?

J'ai joué à l'ouverture aussi, mais ça on peut déjà oublier (rires). Mais oui, j'ai été formé au centre et j'ai une petite préférence pour le poste de centre parce qu'on touche plus de ballons. Mais les 2 postes m'intéressent. L'aile j'affectionne aussi, même si c'est un poste de finisseur. Mais l'important c'est de jouer, donc les 2 postes me vont. Pour moi, il faut être polyvalent, à l'image de Juan (Cruz Mallia) ce week-end qui dépanne très bien à l'ouverture donc c'est une chance et faut savoir les saisir par la polyvalence.

Un sentiment de revanche pour le match de samedi (4 février 2023) contre l'Aviron Bayonnais ?

Bien sûr, l'idée c'est de gagner tous les matchs et on va rien lâcher. Mais oui on a une belle revanche à donner. Chez eux, ils sont dans leur forteresse, ils sont imprenables, mais là à la maison on a un goût de revanche dans la bouche.

Des rêves en Bleu ?

Bien sûr, on y pense, mais chaque chaque chose en son temps. J'ai pas été appelé (pour Italie/France - Le Tournois des 6 nations), et bien je me consacre à Toulouse. Ici, je joue, donc c'est l'essentiel et après on verra. Bien sûr qu'on y pense.