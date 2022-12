DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais face à Nanterre en intégralité

"On ne défend pas assez bien", lance assez franchement Eric Bartecheky, le coach de l'Élan Béarnais, pour évoquer les limites du moment de son équipe. En équilibre juste au-dessus de la zone rouge, les Palois ont tout intérêt à se reprendre, à domicile face à Nanterre, avant un déplacement crucial à Fos-sur-Mer. Et pour ça donc, l'entraîneur veut voir une équipe avec plus de "férocité, de niaque", pour contenir au maximum les velléités adverses. En face justement, des têtes bien connues des fidèles du Palais des Sports, celles du meneur de poche américain Justin Bibbins, et du pivot sénégalais Hamady Ndiaye, deux joueurs vainqueurs de la Coupe de France l'an dernier avec le maillot des Vert et Blanc sur le dos. "Des amis qu'on va être content de revoir, mais sur le terrain on va être ennemis pendant ces 40 minutes", prévient le capitaine Giovan Oniangue. Une victoire de l'Élan replacerait le club à hauteur de l'équipe entrainée par Pascal Donnadieu, de quoi apporter encore un peu plus de piquant, si nécessaire.

Élan Béarnais / Nanterre, coup d'envoi à 19 heures ce dimanche, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

