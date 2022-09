DIRECT - C’est la reprise, le VRDR se déplace à Cognac, suivez la 1re journée de Nationale

Après une belle saison et être passé très près d’un retour en Pro D2, le VRDR retrouve le championnat de Nationale avec un déplacement à Cognac dimanche à 15 heures pour le compte de la 1re journée. Suivez la rencontre et toute la saison sur France Bleu Drôme Ardèche et sur francebleu.fr.