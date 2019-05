DIRECT - Challenge Cup : écoutez la finale entre Clermont et La Rochelle

Clermont et La Rochelle s'affrontent en finale de Challenge Cup ce vendredi soir (20h45) à Newcastle. Suivez le match en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne et France Bleu La Rochelle, en fonction de vos affinités !

Clermont et La Rochelle s’affrontent en finale du challenge européen

Clermont - La Rochelle, l'habitué face au novice. Clermont connaît cela par cœur, c'est une première finale pour La Rochelle. Mais le dénouement du Challenge européen vendredi (20h45) à Newcastle n'est pas écrit à l'avance entre deux des meilleures formations du Top 14.

Si les trois tentatives en Coupe d'Europe (2013, 2015, 2017) ont échoué, l'ASM affiche un bilan positif en Challenge européen - 2 finales gagnées, en 1999 et 2007, pour une perdue en 2004 - et a gagné sa dernière finale, celle du Top 14 en 2017.

En face, les Rochelais disputent leur première finale européenne et n'ont que deux finales d'accession au Top 14 à leur palmarès (2010, 2014), avant que l'ex-manager Patrice Collazo ne les rapproche du gratin national et continental (demi-finales du Top 14 et du Challenge en 2017).

Les XV de départ