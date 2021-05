DIRECT - Champions Cup : les supporters motivés derrière le Stade Toulousain

Le Stade Toulousain affronte le Stade Rochelais ce samedi 22 mai à 17h45 en finale de la Champions Cup. Les supporters rouge et noir sont prêts à pousser pour que le club décroche sa cinquième étoile, onze ans après sa dernière victoire en Coupe d'Europe.

Le Stade Toulousain peut compter sur ses supporters pour l'aider à remporter la cinquième Coupe d'Europe de l'histoire du club, après les victoires de 1996, 2003, 2005 et 2010. Les Rouge et Noir affrontent le Stade Rochelais ce samedi 22 mai à 17h45 en finale de la Champions Cup sur la pelouse mythique du stade de Twickenham qui pourra accueillir 10.000 spectateurs.

Les supporters rouge et noir ont du s'organiser pour communier autour de cet événement. En effet, ils ne peuvent pas suivre le match sur écran géant au stade Ernest-Wallon, aucun accord n'ayant été trouvé sur l'installation d'un dispositif adapté au Covid-19. En raison du risque sanitaire, la préfecture de Haute Garonne a aussi interdit les retransmissions télévisées dans l'hypercentre de Toulouse et les espaces centraux du Capitole et de la place Saint-Pierre seront fermés.

Suivez le direct de la journée de supporters du Stade Toulousain

15h50. Les portes du stade de Twickenham sont désormais ouvertes. Les supporters du Stade Toulousain sur place ont hâte de donner de la voix. "On va essayer d'être le plus bruyant possible pour avoir tous les Toulousains derrière nous" promet Nathalie.

15h45. On soutient le Stade Toulousain partout dans le monde, comme Leena, depuis Brême en Allemagne.

15h40. Toute l'équipe de France Bleu Occitanie derrière les Rouge et Noir, prête à vous faire vivre cette finale de Champions Cup. L'émission spéciale commence à 16h.

Toute l'équipe de France Bleu Occitanie prête à vous faire vivre cette finale de Champions Cup. Début de l'émission spéciale à 16h. © Radio France - © Radio France

15h30. À Toulouse, l'ambiance monte déjà chez Tonton, place Saint-Pierre où l'on chante "Toulousains, Toulousains".

15h25. Les supporters du stade Toulousain arrivent au stade de Twickenham pour cette finale de Champions Cup. Ils ont le sourire et sont confiant pour la cinquième étoile.

Les supporters du Stade Toulousain arrivent au stade Twickenham pour la finale de la Champions Cup © Radio France - Julien Balidas

15h15. Greg est Toulousain. Il habite à Londres depuis dix ans. C'est un gros fan du Stade Toulousain. Il va pousser les Rouge et Noir au stade de Twickenham avec ses amis. Ils commencent à mettre l'ambiance sur le parvis du stade mythique du sud-ouest de Londres.

15h. Thomas Pesquet poste un message d'encouragement au Stade Toulousain, son "club de coeur", depuis l'ISS, la station spatiale internationale. Il porte le maillot réalisé en collaboration avec l'ESA, l'agence spatiale internationale.

Nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux

Il y a aussi des fans du Stade Toulousain qui regarderont la finale de Champions Cup au milieu de Rochelais. C'est le cas de Ludovic qui travaille à La Rochelle mais soutient le Stade Toulousain et il assume ! Il s'affiche en Rouge et Noir au milieu de la ferveur Jaune et Noir.

Grosse ambiance pour le départ des joueurs vers Twickenham

Les supporters du Stade Toulousain ont mis l'ambiance pour le départ des joueurs vers Twickenham. Ils étaient des dizaines ce jeudi, accompagnés par les joueurs hors groupe, pour accompagner le bus jusqu'à l'aéroport à Blagnac. "Qui ne saute pas n'est pas Toulousain" a fait scandé Yannick Youyoutte.

Émission spéciale ce samedi sur France Bleu pour le match

France Bleu Occitanie vous fera vivre la rencontre La Rochelle-Toulouse ce samedi, émission spéciale dès 16h. Julien Balidas, reporter France Bleu, est à Londres pour suivre ce match et nous le faire vivre. On attend vos appels pour encourager le Stade Toulousain ce samedi, dès 16h. Coup d'envoi à 17h45.