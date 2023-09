DIRECT - Coupe du monde de rugby : suivez France - Uruguay (21h00)

L'arrière Mevlyn Jaminet, auteur du dernier essai du XV de France face aux All Blacks

Enchaîner et confirmer. Voici l'objectif du XV de France ce jeudi (21h00) à l'occasion du deuxième match de poules de la Coupe du monde de rugby face à l'Uruguay. Après la belle victoire face aux All Blacks, les Bleus affrontent un adversaire beaucoup plus modeste au stade Pierre Mauroy de Lille. Les Uruguayens, à la 17e place du classement World Rugby, n'ont remporté que trois matchs en cinq partitions au Mondial.

L'occasion pour Fabien Galthié de faire tourner l'effectif avec douze changements par rapport au XV de départ. La principale nouveauté vient du retour d'Anthony Jelonch après avoir réussi un incroyable pari : gravement blessé au genou en février, opéré en mars, le troisième ligne toulousain va disputer son premier match en six mois, avec le brassard du capitaine en prime.

