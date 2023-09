DIRECT - Coupe du monde de rugby : suivez le premier match des Bleus contre la Nouvelle-Zélande (21h15)

Le jour J est enfin arrivé. Le début de la Coupe du monde de rugby en France , qui commence ce vendredi par une affiche de gala entre les Bleus et la Nouvelle-Zélande au Stade de France, précédée par une cérémonie d'ouverture . Cette "performance théâtrale en direct", présidée par l'acteur français Jean Dujardin, oscarisé pour son rôle dans The Artist et grand amateur de rugby, débutera à 20 heures, avant le coup d'envoi du match à 21h15.

Pour constituer son XV de départ , le sélectionneur Fabien Galthié a dû composer avec des blessés . Le XV de France aborde malgré tout ce Mondial 2023 avec la casquette de favori , après une décennie en dents de scie.

Mais pour arriver à soulever le trophée Webb Ellis, il faudra d'abord en passer pas les Blacks, que les Bleus affronteront en maillots blancs . Peu en verve, écrasés par les Springboks à Twickenham lors de leur ultime match de préparation (35-7), les All Blacks, triples champions du monde , ne doivent toutefois pas être sous-estimés.

Suivre France - Nouvelle-Zélande en direct :

