DIRECT - Le VRDR est de retour en Pro D2, suivez la 1re journée et le déplacement à Montauban

Deux ans après, les rugbymen du VRDR retrouvent la Pro D2 vendredi soir à 19 heures sur la pelouse de Montauban, au stade de Sapiac, pour le compte de la première journée de championnat. Les Damiers sont auréolés d 'un titre de champion de France, remporté il y a un peu plus de deux mois.

Avec 17 départs pour autant d'arrivées dans l'effectif cet été, le VRDR va tenter de déjouer les pronostics qui les placent déjà dans les relégables. Un défi que les hommes de Fabien Fortassin sont prêts à relever. Battus d'un point par Béziers et large vainqueur de Bourg-en-Bresse lors de deux matches de préparation, les Drômois se présentent sur la ligne de départ de cette saison avec des certitudes et surtout beaucoup d'envie. Rendez-vous sur France Bleu Drôme Ardèche pour suivre ce premier math et toute la saison à la radio et sur francebleu.fr.

Suivez Montauban / VRDR vendredi dès 19 heures sur France Bleu Drôme Ardèche

Commentaires : Valéry Lombardo, en direct su stade de Sapiac à Montauban.

Les compositions des équipes

Les rencontres de la 1re journée de Pro D2

- - LNR

Suivre le VRDR