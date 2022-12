DIRECT - Pro D2 : le Stade Montois défie Vannes dans son antre de La Rabine

Régularité ! Tel est le maître mot du Stade Montois ces dernières semaines. Une quête dans laquelle le staff mené par Patrick Milhet s'est lancé pour (re)coller aux six premières places qualificatives pour les phases finales, l'objectif de la saison.

Régularité dans le contenu à l'image du dernier déplacement à Aix en Provence où les montois n'ont joué que dans les vingt dernières minutes. Régularité, aussi, entre les matchs à domicile et à l'extérieur. Car les cinq victoires en six matchs à Guy et André Boniface contrastent terriblement avec la seule victoire en six rencontres à l'extérieur. N'allez pas chercher plus loin les causes d'un Mont de Marsan avec la gueule de bois après sa dernière saison flamboyante.

Un match à vivre en direct sur France Bleu Gascogne

Rendez-vous à 19h30 pour le coup d'envoi de Vannes - Mont de Marsan en direct sur France Bleu Gascogne avec les commentaires de Guillaume Drechsler depuis le stade de La Rabine. Avant-match dans l'émission Les Têtes à Pack dès 18h30 après l'émission spéciale Coupe du monde de foot sur France Bleu.

