Pro D2 : le Stade Montois face au défi rouennais

Rouen vs Stade Montois, un match à vivre en intégralité sur France Bleu Gascogne.

Etre choisi pour jouer en prime time, c'est l'assurance d'une certaine reconnaissance de la part du grand diffuseur du rugby français. Pour le Stade Montois, c'est une habitude. Mais pour Rouen, c'est une première cette saison ! La preuve que la formation normande est l'une des attractions de ce début de saison en Pro D2.

"Rouen, ce n'est plus la même équipe que l'an dernier. On sent qu'il y a une métamorphose chez eux" avoue Romain Mareuil, l'entraîneur de la mêlée montoise. "C'est une bonne occaz' pour se tester à l'extérieur. Sachant que le dernier déplacement à Montauban s'était mal passé."

Rouen, une surprise qui s'essouffle

Leader après trois journées grâce à ses trois victoires consécutives pour commencer la saison, Rouen vient d'enchaîner trois défaites de suite. Mais leur 2 sur 3 à domicile, mêlée à la déroute landaise lors du dernier déplacement à Montauban fin septembre, sonnent comme un avertissement pour Mont de Marsan. D'autant que les landais restent sur une victoire poussive contre Soyaux Angoulême.

En Normandie, le staff dirigé par Patrick Milhet procède à 11 changements dans la composition de départ par rapport à la semaine passée. Avec les premières cette saison de Julien Cabannes et Simon Renda, la centième sous les couleurs montoises de Romain Latterrade, et le jeune Joris Pialot à l'ouverture à côté de Christophe Loustalot.

A écouter sur France Bleu Gascogne

Rouen contre Mont de Marsan, un match à écouter en direct et en intégralité sur France Bleu Gascogne avec les commentaires de Guillaume Drechsler. Rendez-vous dès 20h45 pour l'avant-match. Coup d'envoi à 21 heures !

