DIRECT - Pro D2 : le FC Grenoble se déplace à Aix-en-Provence pour la 16e Journée

Retour de vacances pour les rugbymen grenoblois qui retrouvent la Pro D2 ce vendredi 6 janvier avec un déplacement à Aix-en-Provence. Les Rouge et Bleu ont terminé l'année 2022 et la phase aller par une victoire bonifiée au stade des Alpes face à Massy, la lanterne rouge. Le FCG occupe actuellement la 5e place du classement et tentera d'enchainer face à des Provençaux neuvièmes. Coup d'envoi donné à 21 heures au stade Maurice-David.

Suivez Provence Rugby - FC Grenoble vendredi dès 21 heures

Commentaires : Antonin Kermen et Bastien Roques.

La composition grenobloise face aux Provençaux