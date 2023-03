Pro D2 : le FCG s'impose sur le fil à Aurillac et prend la deuxième place du championnat (16-20)

Le FCG fait coup double. Les rugbymen grenoblois se sont imposés, ce jeudi, sur la pelouse d'Aurillac dans les toutes dernières minutes de ce match de la 18e journée de Pro D2 (16-20). Après avoir été mené toute la partie, les hommes de Fabien Gengenbacher ont pu compter sur un doublé d'Erwan Dridi, dont un essai à quelques minutes de la fin du match pour aller gagner sur la pelouse du stade Jean-Alric. Cette victoire sur le fil permet à Grenoble de monter sur la deuxième place de Pro D2, avec trois points d'avance sur Mont-de-Marsan.

Des fautes de main grenobloises préjudiciables en première mi-temps

Pourtant, ce match avait mal débuté pour les Rouge et bleu avec une première pénalité d'Aurillac dans les premières minutes. Les Cantaliens ont pu compter sur un jeu rugueux faite d'avancées de leurs avant avec un jeu à une passe. En face, les Isérois ont fait le pari du jeu malgré un temps pluvieux, une pelouse détrempée et un ballon glissant. Ça a donné plusieurs fautes de main de la part des partenaires d'Erwan Dridi et autant d'occasion pour Aurillac pour aller enquiller les points. Résultat, à la mi-temps, les Cantaliens ont le score à leur avantage (6-3).

Grenoble subit au retour des vestiaires avant un réveil salvateur

Sitôt le coup d'envoi de la seconde mi-temps donné, sitôt les Isérois subissent les assauts des Cantalous. Après une première incursion dans les 22 mètres grenoblois dès le retour des vestiaires, récompensée par une pénalité d'Antoine Aucagne (43'), les Aurillacois reviennent quelques minutes plus tard pour inscrire le premier essai par l'intermédiaire de l'ailier sud-africain AJ Coertzen (48'). À ce moment-là, les Cantaliens mènent 16 à 3 face à des Grenoblois brouillons.

C'est le moment choisi par les hommes de Fabien Gengenbacher pour enfin enclencher la marche avant, bien aidés par un carton jaune auvergnat. Le pilier Gymael Jean-Jacques est exclu dix minutes (50'), assez pour que les Isérois n'inscrivent leur premier essai par l'intermédiaire d'Erwan Dridi (52'), transformé par Clément Glénat. Les Aurillacois auront beau essayer de revenir camper dans les 22 mètres rouge et bleu, ils ne forceront plus le verrou isérois. Et c'est dans les dernières minutes qu'Erwan Dridi récidive pour inscrire son deuxième essai et offrir la victoire au FCG (77').

Cette 6e victoire d'affilée permet au FCG de monter sur la deuxième place de Pro D2 et de doubler Mont-de-Marsan. Les Isérois ont trois points d'avance sur les Landais. Prochain match des Grenoblois, le 17 mars sur la pelouse de Soyaux-Angoulême.