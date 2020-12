DIRECT PRO D2 : Vivez le match USAP - Oyonnax

Sacrée affiche à Aimé-Giral entre l'USAP, leader, et Oyonnax, troisième. Les deux équipes sont en forme et veulent frapper un grand coup dans ce face-à-face. Oyonnax n'a pas perdu à l'extérieur cette saison et l'USAP n'a plus pris d'essai depuis 291 minutes.

Vivez le match sur France Bleu Roussillon dès 20 heures, participez au concours de pronostics en appelant au 0468355000. A 20h45, vivez le match avec les commentaires de Cyrille Manière et Yann De Fauverge.

Le direct