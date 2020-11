Melvyn Jaminet et l'USAP défient Vannes sur son terrain

L'USAP reste sur une déconvenue à domicile contre Béziers et veut réagir en Bretagne. Sur le terrain de Vannes, ça ne s'annonce pas évident. Les Bretons, leaders de PRO D2, ont l'occasion de distancer un concurrent direct. Le choc promet et est à vivre sur France Bleu Roussillon et en direct sur cette page, dès 20 heures.

Le DIRECT