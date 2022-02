DIRECT - Rugby : le VRDR reçoit Suresnes, suivez la 18e journée de Nationale

Le VRDR reçoit Suresnes samedi 19 février à 19 heures dans le cadre de la 18e journée de Nationale de rugby. Les rugbymen franciliens sont 8e du championnat quand les Drômois sont 3e derrière Massy et Angoulême. Suivez la rencontre en direct sur France Bleu Drôme Ardèche et francebleu.fr.

Les Damiers restent chez eux ce week-end, ils reçoivent Suresnes samedi 19 février à 19 heures, au stade Pompidou à Valence, dans le cadre de la 18e journée de Nationale de rugby. Les rugbymen franciliens sont 8e du championnat quand les Drômois sont 3e derrière Massy et Angoulême. Le 11 février, après une victoire 43-24 face à Tarbes, le VRDR s'est offert une cinquième victoire bonifiée cette saison et sont devenus les meilleurs marqueurs d'essais avec 54 réalisations ! Suivez la rencontre face à Suresnes en direct sur France Bleu Drôme Ardèche et francebleu.fr.

Écoutez VRDR - Suresnes samedi 19 février dès 19 heures

Commentaires : Valéry Lombardo et Patrice Caillet.

Les principales actions du match

19h00. Coup d'envoi de la rencontre entre le VRDR et Suresnes.

La composition des équipes

Le VRDR face à Suresnes - VRDR

L'équipe de Suresnes contre le VRDR - RC.Suresnes

La 18e journée de Nationale

- - FFR

