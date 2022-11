DIRECT - Rugby : le VRDR se déplace à Albi, suivez la 9e journée de Nationale

Encore un effort pour les rugbymen du VRDR avant quelques jours de vacances. Les Damiers jouent à Albi samedi soir à 18h30 et le championnat de Nationale fera ensuite relâche pendant deux semaines. Pour ce déplacement dans le Tarn, plusieurs changements ont été effectués dans le XV de départ. Ces rotations sont attendues parce que les organismes sont mis à rude épreuve depuis le 8 octobre dernier. Les derniers matches ont été particulièrement relevés, les Damiers ont dû fournir beaucoup d'efforts, notamment face à Nice et face à Bourgoin. Pour garder leur invincibilité ce week-end, c'est encore du lourd qui attend les Drômois confirme le manager de Valence-Romans Johann Authié. "On voit qu'Albi termine bien ses partie, sur la durée c'est une équipe solide."

Albi est 5e, invaincu à domicile. Tombeur de Narbonne, Bourgoin et Dax samedi dernier (37-22), le club du Tarn attend de pied ferme le VRDR. Leader du classement avec déjà sept points d'avance sur leurs dauphins. Les Damiers se déplacent sans véritable pression explique le troisième ligne Sven Girlando. "On bosse bien et ça nous rassure, les entraînements et les semaines qu'on fait permettent qu'on parte avec un peu moins de pression."

Avant d'entamer le 18 novembre prochain un troisième bloc de championnat, qui verra les Damiers recevoir quatre fois sur cinq, la formation drômoise va tenter face à Albi de marquer une nouvelle fois les esprits. Un parcours sans faute au terme de cette 9e journée de championnat serait un réel exploit dans un championnat plus homogène et plus dense que jamais.

Écoutez Albi-VRDR, samedi 5 novembre dès 18h30

Commentaires : Valéry Lombardo et Alexandre Wibart.

Les principales actions du match

18h30. Coup d'envoi de la rencontre entre le VRDR et le SC Albi.

Le XV de départ du VRDR à Albi - VRDR

Le programme de la 9e journée de Nationale

- - FFR

