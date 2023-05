DIRECT - Rugby : le VRDR se déplace à Albi, suivez la demi-finale aller de Nationale

Les Damiers entament les demi-finales d'accession à la Pro D2. Le match aller pour le VRDR se joue samedi à 18 heures à Albi. Les deux équipes se connaissent parfaitement et on peut dire que pour ces demi-finales, c'est du 50/50, surtout quand on voit les résultats de ces deux dernières saisons : deux victoires pour le VRDR, deux aussi pour les Albigeois. Cette fois, les Damiers auront peut-être l'avantage de la fraîcheur physique car, contrairement à Albi, ils n'ont pas disputé de match de barrage le week-end dernier. Pour ce premier rendez-vous important, le discours du staff tout au long de la semaine a été basé avant tout sur la notion de plaisir pour évacuer une trop forte pression, expliquait le manager des Damiers, Johann Authier. Suivez la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Drôme Ardèche.

Suivez Albi / VRDR samedi dès 18 heures

Commentaires : Valéry Lombardo et Patrice Caillet.

Les principales actions du match

18h00. Début de la rencontre entre le VRDR et le Sporting Club Albigeois.

La composition des deux équipes

-

Le groupe du VRDR à Albi - VRDR

-

La conférence de presse d'avant-match

Avec l'entraîneur Johann Authier et le capitaine Alexis Armary.

𝐒𝐀𝐈𝐒𝐎𝐍 𝟐𝟐-𝟐𝟑 - DEMI-FINALE ALLER : ALBI vs VRDR

Les demi-finales aller de Nationale

- - FFR

