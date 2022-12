DIRECT - Rugby : le VRDR se déplace à Bourg-en-Bresse, suivez la 12e journée de Nationale

Les rugbymen du VRDR, co-leaders du classement de Nationale, se rendent chez le 3e, Bourg-en-Bresse, vendredi soir à 19h30. Ces deux anciens pensionnaires de Pro D2 ambitionnent de faire partie à nouveau des 30 meilleurs clubs français. L'opposition sur la pelouse s'annonce très attendue (et tendue).

D'abord, pour la bonne et simple raison que les Drômois sont à la recherche depuis le début de la saison d'un véritable match référence contre un gros morceau du championnat. Ensuite, après des défaites contre Albi et Dax, un match très moyen à Bourgoin, le VRDR voudrait vendredi soir marquer les esprits. Gagner à Bourg-en-Bresse serait un exploit pour les Damiers. Invaincus à domicile, les Bressans inscrivent en moyenne depuis le début de la saison entre 25 et 30 points par match devant leurs supporters.

La tension sera forte également parce que les deux clubs ont les plus gros budgets : environ 5,5 millions d'euros pour le VRDR et près de 4,5 millions pour les Aindinois. Une victoire sur la pelouse du stade Verchère devant, sans doute plus de 5000 spectateurs, serait un message très fort envoyé à tous leurs adversaires, avant de finir l'année par deux matches à domicile contre Chambéry et Cognac.

Écoutez Bourg-en-Bresse / VRDR vendredi dès 19h30

Commentaires : Valéry Lombardo et Alexandre Wibart.

Les principales actions du match

19h30. Début de la rencontre entre l'US Bressane et le VRDR.

