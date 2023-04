DIRECT - Rugby : le VRDR se déplace à Dax, le leader de Nationale, suivez la 23e journée de championnat

C'est un des rendez-vous de l'année qui attend les rugbymen du VRDR samedi soir. C'est en tout cas le match au sommet de la 23e journée de Nationale. Les Damiers, seconds du classement, vont jouer dans les Landes chez le leader Dax à partir de 19 heures. C'est un gros test pour ces deux équipes à quelques semaines des phases finales.

Certains n'hésitent pas déjà à parler de finale avant l'heure parce que Dax et le VRDR devraient, sauf surprise, finir aux deux premières place du championnat. Premier du championnat depuis le 3 décembre dernier, le club landais compte 7 points d'avance sur les Drômois. Un écart sans doute suffisant pour rester sur la plus haute marche du podium reconnaît Scott Newlands l'entraineur des avants du VRDR.

Pour tenter de se rapprocher encore un peu plus d'une qualification directe pour les demi-finales et d'une accession à la Pro D2, le staff drômois pourra compter une nouvelle fois sur un groupe soudé et déterminé. La défense du VRDR, la plus hermétique du championnat sera opposée à la meilleure attaque de Nationale, un duel très indécis, tout comme la première manche entre les deux clubs remportée par Dax au stade Pompidou le 18 novembre dernier sur le score de 24 à 20.

La composition des équipes

La composition de Dax pour affronter le VRDR. - US Dax Rugby Landes

La composition du VRDR pour affronter Dax. - VRDR

Écoutez Dax / VRDR samedi à 19 heures sur France Bleu

Commentaires : Valéry Lombardo, Paul Ferrier et Patrice Caillet.

Les principales actions du match

19h00. Début de la rencontre à Dax.

La 23e journée de Nationale

Suivre le Valence Romans Drôme Rugby