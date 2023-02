DIRECT - Rugby : le VRDR se déplace à Nice, suivez la 19e journée de Nationale

Le VRDR se déplace samedi à 18 heures sur la pelouse du Stade Niçois dans le cadre de la 19e journée de Nationale. Les rubymen drômois sont 2e au classement derrière Dax. Malmenés en début de deuxième mi-temps, les joueurs du manager Johann Authier ont su faire preuve de caractère samedi dernier pour revenir au score et gagner 30-24 face à une équipe de Narbonne joueuse et accrocheuse. Nice est 9e du championnat et suit justement Narbonne... Suivez ce déplacement sur la Côte-d'Azur en direct et en intégralité sur France Bleu Drôme Ardèche.

ⓘ Publicité

Suivez Nice / VRDR samedi dès 18 heures sur France Bleu Drôme Ardèche

Commentaires : Valéry Lombardo.

loading

Le groupe du VRDR contre Nice - VRDR

Avant le match...

La 19e journée de Nationale

- - FFR

Suivre le Valence Romans Drôme Rugby