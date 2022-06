DIRECT - Rugby : suivez la finale du Top 14 entre Castres et Montpellier

Qui va succéder au Stade Toulousain et soulever le bouclier de Brennus ce vendredi soir ? Le Castres Olympique et le Montpellier Hérault Rugby s'affrontent en finale du championnat de Top 14 de rubgy au stade de France à Saint-Denis, devant 80.000 supporters et fans de rugby. Le coup d'envoi du match entre les deux premiers de la phase régulière du Top 14 sera donné à 20h45. C'est un remake de la finale de 2018 qui, à l'époque, avait été remportée par le Castres Olympique (29-13).

Castres et Montpellier ont décroché leur ticket pour cette finale du Top 14 après avoir respectivement battu le Stade Toulousain (24-18) et l’Union Bordeaux-Bègles (19-10) en demi-finale. Le CO a déjà été sacré champion de France de première division à cinq reprises en 1949, 1950, 1993, 2013 et 2018, alors que le MHR est toujours en quête de son premier titre.

